Оригинальные автомобили из истории. Уникальные Škoda

Бренды Škoda и Laurin & Klement представили множество увлекательных автомобилей за свою более чем столетнюю историю. Некоторые из них стали настоящими легендами, но даже те, что не получили такого статуса, заслуживают нашего внимания. Давайте познакомимся с несколькими из них.

1900: «Quadricycle» – пражская сенсация

«Quadricycle» – пражская сенсация

В Млада-Болеславе был собран первый прототип автомобиля из деталей мотоциклов и трициклов Laurin & Klement, оснащенных одноцилиндровыми бензиновыми двигателями.

Этот четырехколесный «Квадрицикл» был представлен 1 июля 1900 года. Вместо руля использовался руль, а под сиденьем, аналогичным мотоциклетному, располагался цилиндрический бензобак. Пассажирское сиденье, соединенное с широкой подставкой для ног, находилось немного ниже.

Благодаря этому водитель, известный пражский велосипедист Бедржих Мерфайт, мог наслаждаться хорошим обзором вперед, преодолевая ветер поверх соломенной шляпы пассажира.

1904: четырехцилиндровый мотоцикл L&K CCCC

четырехцилиндровый мотоцикл L&K CCCC

Один из первых в мире четырехцилиндровых мотоциклов CCCC, выпущенный в марте 1904 года, вызвал огромный интерес в свое время. Объем двигателя составлял 735 куб.см и был обеспечен четырьмя стандартными одноцилиндровыми моторами с поперечным расположением, каждый с отдельным коленчатым валом и соединенными между собой шестернями.

Несмотря на появление более современной модели с одним коленчатым валом в последствии, CCCC оставалась скорее престижной, чем массовой моделью. Серийное производство пошло в ином направлении.

1912: Моторные плуги Excelsior

Моторные плуги Excelsior

Моторные плуги L&K Excelsior впервые вышли на поля в 1912 году. Первой моделью был Excelsior P4 мощностью восемьдесят лошадиных сил, имевший четыре цилиндра с впечатляющим диаметром цилиндра 160 мм.

Этому гиганту с шестью плугами шириной два метра удалось разрыхлить плотную почву на испытательном поле в Космоносах на глубину 42 см. На руку мотоплугу сыграла Первая мировая война (1914–1918 гг.), жертвами которой помимо солдат и мирного населения стали миллионы лошадей. Позднее на смену этим гигантам пришли более легкие многоцелевые тракторы.

1963: Škoda type 990 «Хаяя»

Škoda type 990 “Hajaja”

Серия прототипов предшествовала выпуску серийного седана Š 1000/1100 MB. Один из этих прототипов был универсал Type 990, выпущенный в 1963 году. Его четырехцилиндровый двигатель объемом в литр был установлен почти горизонтально под полом багажника, создавая впечатление положения в лежачем положении.

Прозвище «Hajaja» возникло из-за этой особенности. Идея вдохновлена персонажем популярных сказок на чешском радио, который успокаивал детей перед сном. Однако техническое решение оказалось гениальным, но проблемы с охлаждением двигателя не позволили ему стать серийным. В настоящее время прототип «Hajaja» находится в коллекции музея Škoda в Млада-Болеславе.

1996: Škoda Felicia Fun

Škoda Felicia Fun

Издали было заметно, что производная от популярной модели Škoda Felicia выделялась своей яркой солнечно-желтой окраской. Модель Felicia Fun, выпущенная в 1996 году, также обладала захватывающей особенностью – «трюком для вечеринок»: шарнирно-сдвижная задняя стенка у основания двухместной кабины, что позволяло увеличить модифицированный пикап на два дополнительных сиденья.

На сегодняшний день примерно 4000 моделей Fun пользуются высоким спросом среди коллекционеров.