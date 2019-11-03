Mercedes-Benz обновил V-класс, сочетав комфорт и роскошь с экономичным двигателем

Современный Mercedes-Benz V-Класс за рекордно короткий срок успел символом комфорта и роскоши. В нем уверенно чувствуют себя как представители топ-менеджмента, так и любители активного образа жизни и семьи с детьми. Для всех является привлекательным большое пространство в салоне, качественные материалы отделки, продуманная эргономика пространства и современные мультимедийные технологии. К тому же, новое пакетное предложение AMG Line позволяет выбрать ваш новый автомобиль по очень приятной стоимости.

Декоративные элементы AMG Line снаружи и в интерьере выглядят весьма стильно. Кроме того, этот минивэн обладает впечатляющим набором систем помощи водителю: Active Brake Assist, функции контроля «слепых зон», удержания в полосе движения, а также ассистент дальнего света и система Distronic Plus.

Подвеску AGILITY CONTROL с избирательной демпфирующей системой, систему контроля давления в шинах и увеличенный топливный бак оценят поклонники путешествий. Постоянный полный привод пригодится как в поездках за город, так и в черте городе с наступлением непогоды.

Mercedes-Benz гарантирует удобно в путешествиях: помимо перечисленных выше преимуществ, в автомобиле предусмотрены раздвижные двери с электроприводом с обеих сторон и комфортные сиденья.

Модель оснащена экономичным дизельным двигателем мощностью 120 кВт (163 л.с.). И каждый элемент здесь продуман до мелочей.