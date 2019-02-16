Тюнеры электрифицировали Volkswagen Transporter T6

В автосалоне в Женеве в марте состоится премьера электрофургона Volkswagen Transporter T6

Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline представило электрифицированную версию Volkswagen Transporter T6 — ABT e-Transporter. Официальная премьера электрофургона состоится на мартовском автосалоне в Женеве. Продажи новинки в Германии ожидаются в третьем квартале 2019 года.

ABT e-Transporter получил новый аэродинамический обвес, включая передний и задний бамперы, радиаторную решетку, боковые «юбки», задний спойлер и наконечники патрубков выхлопной системы, а также заниженную подвеску и 20-дюймовые легкосплавные колесные диски ABT Sport GR с зеленой декоративной полосой, «обутые» в шины Continental 275/35 ZR20. Кузов фургона оклеен пленкой зеленого, черного и серого цветов в стилистике 1018-сильного универсала ABT Audi RS6-E, представленного в 2018 году.

ABT e-Transporter укомплектован электромотором мощностью 111 л.с. (200 Нм) и батарей емкостью 37.3 кВт•ч, обеспечивающей запас хода без подзарядки в 208 км по циклу NEDC. Версия с батарей до 74.6 кВт•ч сможет преодолевать на одном заряде до 400 км. От станции быстрой зарядки CCS (40 кВт) на 80% батарею на 37.3 кВт•ч можно зарядить за 49 минут, на 74.6 кВт•ч – за 98 минут.

Объем грузового отделения фургона остался прежним и составляет 6.7 м3, хотя в ABT делают акцент на том, что электромотор больше подойдёт для пассажирской версии Volkswagen Caravelle T6.

Позже немецкие тюнеры планируют представить электрифицированную версию Volkswagen Caddy – e-Caddy – с пятью сидениями и грузовым отделением объемом 4.2 м3. Фургон укомплектуют тем же 111-сильным электромотором и батареей на 37.3 кВт•ч. Запас хода без подзарядки составит 220 км.

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