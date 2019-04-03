Фернандо Алонсо протестировал гоночный Toyota Hilux победителей ралли-рейда «Дакар-2019»

37-летний испанец, на данный момент возглавляющий общий зачет чемпионата мира по гонкам на выносливость в составе команды Toyota Gazoo Racing, выкроил время, чтобы испытать в деле чемпионский пикап «Дакара-2019». Тесты, организованные южноафриканским подразделением Toyota Gazoo Racing, проходили в окрестностях Йоханнесбурга 27 и 28 марта. Экс-победитель «Дакара» Жиниэль де Вильерс, также защищающий цвета Toyota Gazoo Racing, помогал Фернандо найти общий язык с незнакомой для пилота-кольцевика техникой.
Испытания боевого пикапа Hilux T1, оснащенного 5-литровым двигателем V8 мощностью 385 л.с., носили чисто ознакомительный характер. Тем не менее, сам Фернандо Алонсо неоднократно заявлял, что на определенном этапе карьеры хотел бы попробовать силы в раллийных соревнованиях. Toyota c энтузиазмом рассматривает идею участия триумфатора Ле-Мана в столь престижном ралли-рейде, как «Дакар». По результатам тестов в Южной Африке Фернандо Алонсо и руководство Toyota Gazoo Racing вместе обсудят планы дальнейшего развития событий.
Глин Холл, директор команды TOYOTA GAZOO Racing South Africa: «Для нас это, действительно, большая честь поработать с пилотом такого уровня, как Фернандо! Глядя на него, сразу понимаешь, почему он добился таких успехов в кольцевых гонках. Ралли – это совершенно другая дисциплина, однако уровень мастерства Алонсо, а также его огромное желание позволили успешно завершить двухдневную программу тестов. Прогресс Фернандо был виден невооруженным взглядом, и, надеюсь, он и сам получил удовольствие от опыта вождения Toyota Hilux T1».
C 2014 года www.amsrus.ru