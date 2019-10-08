Россияне составят рейтинг самых популярных автомобилей

Россияне составят рейтинг самых популярных автомобилей
Октябрь 08 09:11 2019

Стартовал новый сезон проекта Рейтинг Авто года — ежегодного исследования потребительских предпочтений на автомобильном рынке.

В течение месяца россияне сделают выбор. Официальные результаты будут объявлены 27 ноября.

​Будет проведена серия опросов по 4 сегментам, которые близки потенциальным покупателям: многоцелевые автомобили, семейные, современные и надежные.

В конкурсе участвуют все официально представленные автомобили на российском рынке. В каждом сегменте респонденты отберут трех номинантов, которые, максимально соответствуют заданной теме. Также будет выделен самый значимый параметр отбора, в выбранных моделях авто.

Ключевыми критериями для оценки авто выступают: надежность, вместительность, экономичность, практичность, оптимальная цена.

Проголосовать в опросе может любой совершеннолетний житель России.

Голосование завершится 10 ноября, по итогам будет сформирован рейтинг ТОП-20 моделей в каждом из сегментов. Опрос можно пройти здесь.

Опрос проходит при поддержке радиостанции «Наше Радио».

Главный приз — билет на легендарный ежегодный квест «АВТО ГОДА», который пройдет 20‒22 ноября по новой скоростной дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург.

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AMSRUS
AMSRUS

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