Россияне составят рейтинг самых популярных автомобилей

Стартовал новый сезон проекта Рейтинг Авто года — ежегодного исследования потребительских предпочтений на автомобильном рынке.

В течение месяца россияне сделают выбор. Официальные результаты будут объявлены 27 ноября.

​Будет проведена серия опросов по 4 сегментам, которые близки потенциальным покупателям: многоцелевые автомобили, семейные, современные и надежные.

В конкурсе участвуют все официально представленные автомобили на российском рынке. В каждом сегменте респонденты отберут трех номинантов, которые, максимально соответствуют заданной теме. Также будет выделен самый значимый параметр отбора, в выбранных моделях авто.

Ключевыми критериями для оценки авто выступают: надежность, вместительность, экономичность, практичность, оптимальная цена.

Проголосовать в опросе может любой совершеннолетний житель России.

Голосование завершится 10 ноября, по итогам будет сформирован рейтинг ТОП-20 моделей в каждом из сегментов. Опрос можно пройти здесь.

Опрос проходит при поддержке радиостанции «Наше Радио».

Главный приз — билет на легендарный ежегодный квест «АВТО ГОДА», который пройдет 20‒22 ноября по новой скоростной дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург.