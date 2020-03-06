Porsche инвестирует в создание глобальной сети зарядки электромобилей

Porsche инвестирует в создание глобальной сети зарядки электромобилей: программа Porsche Destination Charging объединяет уже 1035 зарядных станций почти в 20 странах мира. Еще 900 станций планируется установить до конца года

Терминалы для подзарядки электромобилей размещаются в отелях, аэропортах, музеях, торговых центрах, а также спортивных и яхт-клубах. Владельцы Porsche Taycan или подключаемых гибридов Porsche могут заряжать свои автомобили на этих станциях бесплатно.

«В рамках программы Porsche Destination Charging мы расширяем свою зарядную сеть, добавляя в нее самые популярные точки назначения, а также подчеркиваем свою готовность внести весомый вклад в развитие электромобильности. К концу 2020 года мы намерены довести общее количество наших зарядных станций до 2000», – заявил Мартин Уршель, вице-президент по вопросам продаж и операционной деятельности в сфере интеллектуальной мобильности Porsche.

Программа будет доступна во всех странах, где компания Porsche официально предлагает подключаемые гибриды и электромобили. В Европе предложение охватывает множество стран: от Германии, Испании и Италии до стран Бенилюкса и ряда восточноевропейских рынков. Помимо этого в рамках программы Porsche Destination Charging также планируется создание обширной сети зарядных станций и в других странах – например, в Бразилии. Компания Porsche предоставляет партнерам программы зарядное оборудование бесплатно. Оставить заявку на присоединение к программе отдельные компании и крупные концерны могут на сайте.