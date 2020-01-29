Изменения в составе совета директоров Automobili Lamborghini

Джованни Перозино — новый коммерческий директор

Федерико Фоскини — новый директор по снабжению

Automobili Lamborghini объявляет о назначении Джованни Перозино на должность коммерческого директора. Он будет находиться в непосредственном подчинении у председателя правления и генерального директора компании Стефано Доменикали

С января 2020 года Джованни Перозино руководит отделом глобальных продаж и отвечает за поддержание высокого роста компании и рекордных продаж, которые были частично достигнуты благодаря запуску нового суперкроссовера Urus.

Перозино сменил на посту Федерико Фоскини, который в свою очередь занял должность директора по снабжению. Фоскини получил высшее образование в сфере инженерного менеджмента и уже 20 лет работает в команде Lamborghini. В течение этого времени он занимал различные должности с постоянным ростом ответственности: начав со специалиста в сфере закупок, он перешел на позицию управляющего проектами — вплоть до своего назначения на должность директора по продажам в 2015 году.

Джованни Перозино родился в Турине, там же окончил университет, получив образование в области бизнеса и экономики. В 1991 году он начал свою карьеру в рекламном агентстве DMB&B в Милане, после чего присоединился к группе компаний Bacardi-Martini, где руководил многочисленными успешными проектами в области международного маркетинга в Европе (в штаб-квартире в Амстердаме). С 2001 года он занимал должность директора по маркетингу и коммуникациям в Fiat Group — сначала бренда Lancia, а затем FIAT — до тех пор, пока не занял пост вице-президента по маркетинговым коммуникациям в Fiat Group Automobiles.

В сентябре 2010 года Джованни Перозино присоединился к концерну Volkswagen в качестве вице-президента по маркетинговым коммуникациям марки Volkswagen (в штаб-квартире в Вольфсбурге). В 2014 году он занял аналогичную должность в международной штаб-квартире немецкой премиальной марки Audi в Ингольштадте и впоследствии перешел в команду Automobili Lamborghini.