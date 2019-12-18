В Hyundai MotorStudio пройдет музыкальная программа «Что рассказал Гофман, или Приключения Щелкунчика»

В Hyundai MotorStudio 21 декабря в 11.00 состоится праздничная музыкальная программа для детей «Что рассказал Гофман, или Приключения Щелкунчика». Постановка пройдет в рамках совместного проекта Hyundai и Московской консерватории им. П.И. Чайковского «Большая музыка для маленьких»

Программа основана на классическом сюжете сказки Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» и рассчитана на детей от 4 до 10 лет. Поэтому представление включает в себя не только исполнение профессиональными музыкантами — выпускниками и студентами Московской консерватории — самых известных композиций из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», но и выступление балерины, чтение самой сказки и показ фрагментов мультфильмов о Щелкунчике. Всего в программе задействованы скрипка, виолончель, фортепиано и флейта.

Музыкальная программа для детей «Что рассказал Гофман, или Приключения Щелкунчика» пройдет в рамках пятого сезона совместного проекта Hyundai и Московской консерватории им. П.И. Чайковского «Большая музыка для маленьких». Впервые она была показана 13 декабря 2019 года в Рахманиновском зале Консерватории.

«Большая музыка для маленьких» — проект, который демонстрирует доступность классической музыки даже для самых юных участников: возраст слушателей от 4 до 10 лет. Новые программы с участием студентов и выпускников консерватории, многие из которых — участники стипендиальной программы Hyundai, проходят с сентября по май на двух площадках — в Рахманиновском зале консерватории и в Hyundai MotorStudio.

«Что рассказал Гофман, или Приключения Щелкунчика» пройдет 21 декабря в 11.00 в Hyundai MotorStudio по адресу: ул. Новый Арбат д. 21, стр. 1. Регистрация на событие на сайте Hyundai MotorStudio обязательна.