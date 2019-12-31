Kia XCeed сертифицирован для российского рынка

Кроссовер KIA XCeed получил российское «Одобрение типа транспортного средства», пройдя необходимые сертификационные испытания

В России XCeed будет предложен с двумя вариантами бензиновых двигателей, передним приводом и роботизированной трансмиссией 7DCT

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что кроссовер KIA Xceed получил российскую сертификацию, пройдя все испытания, предусмотренные при оформлении «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС)

KIA XCeed станет пополнением популярной семьи моделей Ceed. В соответствии с глобальной стратегией KIA, для России были подготовлены спецификации, наиболее соответствующие запросам и вкусам местных автомобилистов. На российском рынке новый кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами турбонаддувных бензиновых двигателей: 1,4 T-GDI (1353 куб. см, с непосредственным впрыском топлива) мощностью 140 л. с. и крутящим моментом 242 Нм, и 1,6 T-GDI (1591 куб. см, с непосредственным впрыском топлива) мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 265 Нм.

В паре с любым из этих двигателей будет устанавливаться роботизированная преселективная семиступенчатая трансмиссия KIA 7-DCT. Набор передаточных чисел коробки передач оптимизирован в соответствии с характеристиками каждого из двух силовых агрегатов. Все KIA XCeed имеют привод на переднюю ось.

Появление в популярном семействе моделей нового кроссовера XCeed позволит KIA обеспечить для клиентов наиболее широкий выбор в компактном сегменте. KIA XCeed предлагает великолепное сочетание практичности более крупных моделей категории SUV в сочетании с управляемостью и комфортом традиционного хэтчбека. Новый кроссовер имеет габаритную длину 4395 мм (Ceed – 4310 мм, Ceed SW – 4600 мм) при одинаковой колесной базе, при этом он на 26 мм шире родственных моделей (1826 против 1800 мм). Габаритная высота нового кроссовера составляет 1483-1495 мм, что на 20-60 мм больше, чем у родственных моделей.

Более подробная информация о KIA XCeed, комплектациях и сроках выхода на российский рынок будет представлена позднее.