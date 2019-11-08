В Шанхае представлен концепт-кар KIA Futuron

Cовременный уверенный и элегантный облик концепт-кара – воплощение представления компании KIA о прогрессивных электромобилях недалёкого будущего.

Премьера нового концепт-кара KIA – Futuron Concept состоялась на Китайской международной выставке импортной продукции CIIE-2019. Получивший яркую внешность Полноприводный купе-кроссовер демонстрирует яркую внешность и новое настроение дизайна, которые могут быть использованы для будущих электрических моделей бренда.

В основе дизайна Futuron Concept – идея стремительных линий, благоприятно влияющих на аэродинамику. В его облике сочетаются элегантные пропорции и четкие, чистые поверхности. Концепт-кар получил легкий кузов купе-кроссовера и систему полного привода за счет четырех электромоторов, установленных по одному в каждом колесе.

Передняя часть KIA Futuron по-прежнему оформлена в фирменной стилистике – «улыбка тигра», которая уже является визитной карточкой марки.

Фары KIA Futuron имеют инновационный дизайн, получивший название «Звездное облако» (Star cloud). Они придают автомобилю потрясающий вид и узнаваемость в темное время суток. Оптика Star Cloud, которой оснащен концепт-кар – это новая концепция светотехники KIA.

Габаритная длина Futuron составляет 4850 мм, высота 1550 мм, колесная база – 3000 мм. Увеличенный дорожный просвет купе-кроссовера сочетается с низким, стремительным силуэтом, что делает облик динамичным и уверенным.

KIA Futuron полностью оснащен электрической силовой установкой. Имеющая высокую емкость аккумуляторная батарея расположена в нижней части кузова – под полом пассажирского салона. Электрическая энергия от батареи поступает к четырем мощным электромоторам, встроенным в каждое из колес. За счет такой компоновки при увеличенном дорожном просвете удалось добиться максимально низкого центра тяжести и получить сверхсовременную систему полного привода, обеспечивающую мгновенные реакции на действия водителя.

Крыша концепт-кара выполнена в виде единого стеклянного купола в форме отшлифованного кристалла, в стилистике, которую обычно приписывают «летающим тарелкам», НЛО. Заходящее на поверхность капота остекление открывает перед водителем большое поле обзора. Наличие встроенных датчиков-лидаров, распознающих световые сигналы и определяющих расстояния, позволило наделить автомобиль функциями автопилотирования «Уровня 4».

Смелый дизайн экстерьера находит свое продолжение и в интерьере, выполненном в стилистике «хай-тек».

Расположение электрической силовой установки и прогрессивная компоновка систем автопилотирования 4-го уровня позволили увеличить пространство салона и обеспечить больше возможностей изменения посадки. Так, два передних сиденья могут обеспечить вертикальную «водительскую» посадку и дать возможность отдохнуть при значительно «откинутой» спинке. Это решение во многом перекликается с возможностями, которые дают кресла в салонах первого класса современных самолетов. При активации автопилотирования спинки передних сидений откидываются, а руль втягивается вперед. Такая посадка «с нулевой гравитацией» направлена на снижение усталости в дальних путешествиях.