Changan и Huawei совмещают усилия для развития интеллектуальных систем через инвестиции в исследования и разработки

Changan сосредотачивает свои инвестиции на исследованиях и разработках интеллектуальных систем, учреждая совместное предприятие с Huawei

На сегодняшний день Changan является одним из ключевых автомобильных концернов в Китае и весьма инновационной компанией в глобальном масштабе. Заслуженная популярность и доверие специалистов и автомобилистов пришли благодаря высокому качеству продукции и постоянной стремлению к внедрению передовых технологий. Changan нацелен на вложения в разработку автономных систем управления, искусственного интеллекта и связанных технологий для обеспечения безопасности и комфорта потребителей.

Changan становится стратегическим партнером IT-гиганта Huawei. Они заключили меморандум о создании новой компании, занимающейся исследованиями, разработками, проектированием, производством, продажами и обслуживанием интеллектуальных систем для “умных” автомобилей. Цель новой компании – абсолютное лидерство на мировом рынке в сфере интеллектуальных систем вождения и высокотехнологичных компонентов.

Совместные усилия двух гигантов, объединенных в рамках этой новой компании с разнообразным капиталом, позволят также оказывать поддержку и продавать автомобили других производителей. Это предприятие намерено привлечь дополнительных инвесторов, функционируя как открытая платформа, охватывающая автомобильную промышленность на мировой арене. Главная цель партнеров – сосредоточить усилия на продвижении инноваций в области интеллектуальных автомобильных технологий, способствуя эффективному развитию глобальной автомобильной промышленности.

“Changan и Huawei объединяют свои преимущества и ресурсы, а вместе с другими стратегическими партнерами в автопроизводстве мы ускорим коммерциализацию интеллектуальных технологий, предоставляя пользователям по всему миру уникальный опыт. Сотрудничество в развитии умных автомобилей, интеграция и взаимное использование ресурсов, а также укрепление устойчивости цепочек поставок от производства до реализации позволят китайской автомобильной промышленности занять ведущее место на мировой арене”, – подчеркнул председатель и партийный секретарь Changan Automobile Чжу Хуаронг.