Changan и Huawei совмещают усилия для развития интеллектуальных систем через инвестиции в исследования и разработки

Changan и Huawei совмещают усилия для развития интеллектуальных систем через инвестиции в исследования и разработки
05 декабря 18:11 2023

Changan сосредотачивает свои инвестиции на исследованиях и разработках интеллектуальных систем, учреждая совместное предприятие с Huawei

На сегодняшний день Changan является одним из ключевых автомобильных концернов в Китае и весьма инновационной компанией в глобальном масштабе. Заслуженная популярность и доверие специалистов и автомобилистов пришли благодаря высокому качеству продукции и постоянной стремлению к внедрению передовых технологий. Changan нацелен на вложения в разработку автономных систем управления, искусственного интеллекта и связанных технологий для обеспечения безопасности и комфорта потребителей.

Changan становится стратегическим партнером IT-гиганта Huawei. Они заключили меморандум о создании новой компании, занимающейся исследованиями, разработками, проектированием, производством, продажами и обслуживанием интеллектуальных систем для “умных” автомобилей. Цель новой компании – абсолютное лидерство на мировом рынке в сфере интеллектуальных систем вождения и высокотехнологичных компонентов.

Совместные усилия двух гигантов, объединенных в рамках этой новой компании с разнообразным капиталом, позволят также оказывать поддержку и продавать автомобили других производителей. Это предприятие намерено привлечь дополнительных инвесторов, функционируя как открытая платформа, охватывающая автомобильную промышленность на мировой арене. Главная цель партнеров – сосредоточить усилия на продвижении инноваций в области интеллектуальных автомобильных технологий, способствуя эффективному развитию глобальной автомобильной промышленности.

“Changan и Huawei объединяют свои преимущества и ресурсы, а вместе с другими стратегическими партнерами в автопроизводстве мы ускорим коммерциализацию интеллектуальных технологий, предоставляя пользователям по всему миру уникальный опыт. Сотрудничество в развитии умных автомобилей, интеграция и взаимное использование ресурсов, а также укрепление устойчивости цепочек поставок от производства до реализации позволят китайской автомобильной промышленности занять ведущее место на мировой арене”,

– подчеркнул председатель и партийный секретарь Changan Automobile Чжу Хуаронг.

“Huawei акцентирует внимание на использовании собственных информационно-коммуникационных технологий и мощных маркетинговых возможностей, чтобы помочь автопроизводителям создавать высокотехнологичные автомобили и сделать отрасль полностью инновационной”,

– отметил председатель и исполнительный директор Huawei Сюй Чжицзюнь.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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