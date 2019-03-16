Праворульный «Садко Next» показали дилерам

Обновленный Садко Next с правым рулем представили автолюбителям

Преемника модели ГАЗ-3308 «Садко» показали белорусским дилерам российского бренда. Автомобиль удивил работников местной лесной отрасли правым расположением руля.

Предсерийный «Садко Next» оказался в распоряжении дистрибьютора «БелГАЗавтосервис». Ранее автомобиль уже демонстрировался на международной коммерческой выставке автотранспорта IAA в Ганновере (Германия).

Как выяснилось, автомобиль изначально будет выпускаться в праворульном варианте, поскольку первым рынком для модели станет Индонезия. Опытный полноприводник уже проходит испытания в армии этой страны с февраля текущего года. Серийное производство грузовика начнётся в текущем году.

Модель «Садко» нового поколения интересна внушительным дорожным просветом (315 мм), наличием понижающей передачи, системы блокировки обоих межколёсных дифференциалов и системой подкачки шин. Кабина грузовика практически полностью позаимствована у «ГАЗона Next». С этой же модели взяты рулевое управление, коробка передач, подвеска и силовой агрегат.

Последний, напомним, состоит из 4,4-литрового турбодизеля ЯМЗ-534 мощностью 149 л. с. и 5-ступенчатой «механики». От старого «Садко» у модели остались мосты, колёса и рама. Управление раздаточной коробкой на «Нексте» осуществляется при помощи кнопок на приборной панели. Предусмотрен также вариант применения коробки отбора мощности — как на коробке передач, так и на раздаточной. Грузоподъёмность нового «Садко» достигает трёх тонн — на тонну больше, чем у модели прежнего поколения.

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