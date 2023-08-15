Omoda анонсирует уникальную версию фастбэк-кроссовера Omoda C5 Black Diamond

Omoda представляет эксклюзивную линейку флагманской модели Omoda C5 Black Diamond. В элегантном и передовом исполнении этот уникальный автомобиль уже ждет своих будущих владельцев в официальных дилерских центрах Omoda по всей России.

Специальная линейка OMODA C5 Black Diamond представляет собой элегантное объединение глубокого черного оттенка кузова без каких-либо декоративных акцентов в сочетании с инновационными легкосплавными колесными дисками антрацитового оттенка. Завершает образ фирменная решетка радиатора Star Diamond, которая визуально создает объемный эффект и выделяет динамичность облика автомобиля. Внутренний, черный интерьер кроссовера подчеркивает его сдержанный характер.

C5 Black Diamond является ярким и передовым автомобилем, направленным на удовлетворение запросов ценителей минималистичного и непревзойденного стиля. Черный цвет, всегда актуальный и универсальный, воплощает в себе вечный символ элегантности.

Эксклюзивная серия этого футуристического среднеразмерного кроссовера доступна на российском рынке в версиях с передним и полным приводом, а также с двумя типами силовых агрегатов. Первый вариант оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л. с., который сочетается с бесступенчатой коробкой передач. Второй вариант предлагает двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 150 л. с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением.

Исполнение Black Diamond доступно в комплектациях Ultimate для моделей с передним приводом и Supreme для тех, у кого полный привод.