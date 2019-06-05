С 1 июля 2019 года произойдёт изменение цен и увеличение срока гарантии на новые автомобили Geely

Geely Motors готовится к увеличению гарантийного срока и изменению цен на свои автомобили с 1 июля 2019 года.

В рамках клиентоориентированной стратегии марки Geely на российском рынке компания Geely Motors объявляет о запуске новой гарантийной политики, согласно которой продолжительность гарантии на автомобили: с 1 июля 2019 года гарантийный срок на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Вместе с этим с 1 июля планируется изменение цен на 3 модели автомобилей Geely: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 2019 года производства

Более того, с 1 июля 2019 года при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам будет предоставляться услуга «Помощь на дорогах» сроком на 2 года. Клиент сможет получить помощь, воспользовавшись данной услугой в случае возникновения непредвиденной ситуации на дороге.

С 1 января 2019 года ставка НДС в России была повышена с 18% до 20%. Ее повышение привело к тому, что большинство автомобильных марок подняли цены на свои автомобили: уже в январе максимальное увеличение цен, в массовом сегменте, достигло 4%, а на некоторые модели 10%.Несмотря на это, в первой половине 2019 года Geely сохранила цены на свой модельный ряд без изменений, тем самым, в очередной раз, показав ориентированность на российских потребителей.

Планируемое изменение гарантийной политики является важной вехой в развитии бренда Geely на российском рынке. С учетом продления гарантийного срока и добавления двухлетней бесплатной услуги «Помощь на дорогах», степень изменения цен варьируется всего от 15 000 рублей до 25 000 рублей, а рост цен на большинство моделей не превысит 2%.

С 1 июля новая цена на некоторые модели будет выглядеть следующим образом: