С 1 июля 2019 года произойдёт изменение цен и увеличение срока гарантии на новые автомобили Geely

С 1 июля 2019 года произойдёт изменение цен и увеличение срока гарантии на новые автомобили Geely
Июнь 05 18:07 2019

Geely Motors готовится к увеличению гарантийного срока и изменению цен на свои автомобили с 1 июля 2019 года.

В рамках клиентоориентированной стратегии марки Geely на российском рынке компания Geely Motors объявляет о запуске новой гарантийной политики, согласно которой продолжительность гарантии на автомобили: с 1 июля 2019 года гарантийный срок на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Вместе с этим с 1 июля планируется изменение цен на 3 модели автомобилей Geely: Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 2019 года производства

Более того, с 1 июля 2019 года при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам будет предоставляться услуга «Помощь на дорогах» сроком на 2 года. Клиент сможет получить помощь, воспользовавшись данной услугой в случае возникновения непредвиденной ситуации на дороге.

С 1 января 2019 года ставка НДС в России была повышена с 18% до 20%. Ее повышение привело к тому, что большинство автомобильных марок подняли цены на свои автомобили: уже в январе максимальное увеличение цен, в массовом сегменте, достигло 4%, а на некоторые модели 10%.Несмотря на это, в первой половине 2019 года Geely сохранила цены на свой модельный ряд без изменений, тем самым, в очередной раз, показав ориентированность на российских потребителей.

Планируемое изменение гарантийной политики является важной вехой в развитии бренда Geely на российском рынке. С учетом продления гарантийного срока и добавления двухлетней бесплатной услуги «Помощь на дорогах», степень изменения цен варьируется всего от 15 000 рублей до 25 000 рублей, а рост цен на большинство моделей не превысит 2%.

С 1 июля новая цена на некоторые модели будет выглядеть следующим образом:

МодельКомплектацияМаксимальная цена перепродажи, руб. с НДС
AtlasМКПП 2,0 Base1 114 990,00
МКПП 2,0 Comfort1 224 990,00
МКПП 2,0 Luxury1 324 990,00
АКПП 2,4 Comfort 4WD1 444 990,00
АКПП 2,4 Luxury (LED)1 424 990,00
АКПП 2,4 Luxury 4WD1 484 990,00
АКПП 2,4 Luxury 4WD (LED)1 514 990,00
АКПП 1,8T Comfort1 464 990,00
АКПП 1,8T Comfort 4WD1 564 990,00
АКПП 1,8T Luxury (LED)1 564 990,00
АКПП 1,8T Luxury 4WD (LED)1 664 990,00
Emgrand X7МКПП 1,8 Base1 004 900,00
МКПП 1,8 Standard1 104 900,00
АКПП 2,0 Comfort1 204 900,00
АКПП 2,0 Luxury1 244 900,00
АКПП 2,0 Luxury+1 294 900,00
АКПП 2,0 Flagship1 294 900,00
Emgrand 7МКПП 1,5 Standard750 990,00
МКПП 1,5 Comfort814 990,00
МКПП 1,8 Comfort824 990,00
Вариатор 1,8 Comfort884 990,00
Вариатор 1,8 Luxury914 990,00

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AMSRUS
AMSRUS

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