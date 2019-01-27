Старт международного конкурса Renault «Твои идеи, твои инициативы»

Renault Россия объявляет о старте нового сезона международного конкурса по безопасности на дорогах «Твои идеи, твои инициативы»

В современном мире, где множество дорог и автомобилей стали неотъемлемой частью любого города, каждый из нас ежедневно становится участником дорожного движения. Поэтому очень важно уделять особое внимание обучению не только водителей, но и пешеходов. Начиная с 2011 года Renault Россия совместно с головным офисом Renault проводит международный конкурс «Твои идеи, твои инициативы». Цель конкурса – дать возможность молодежи внести свой вклад в решение проблемы безопасности на дорогах и обеспечение устойчивого развития в области мобильности.

«Находи и выдвигай идею по улучшению проблемной ситуации на дорогах и предлагай свой вариант решения вопроса» – вот главный посыл конкурса.

11 декабря 2018 года программа получила заслуженное признание и была отмечена наградой Prince Michael Road Safety International Award.

С каждым годом конкурс становится всё популярнее, а борьба за призовые места всё острее. Но принять участие в этой программе по-прежнему могут все желающие. Зарегистрироваться и найти всю необходимую информацию можно на сайте конкурса: http://safety-mobility-for-all.com/