Новый седан Geely Emgrand для российского рынка

Компания Geely представила на российском авторынке свой новый седан под именем Geely Emgrand. Автомобиль, который будет доступен во всех официальных дилерских центрах Geely, выделяется элегантным дизайном и практичностью. Оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем, который можно сочетать с классической 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором или 5-ступенчатой механической коробкой передач, и предлагается в четырех разных комплектациях. В базовой комплектации Standard, Geely Emgrand поставляется с 15-дюймовыми стальными колесными дисками, галогеновыми фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними комбинированными фонарями. Функция задержки выключения фар включена для удобства ориентации в темное время суток. Передние сиденья обшиты тканью и имеют механическую регулировку по четырем направлениям, а мультимедийная система с Bluetooth-модулем и аудиосистемой с двумя динамиками управляется через информативный 8-дюймовый сенсорный дисплей, который также может дублировать экран смартфона через USB-подключение. Автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, антипробуксовочной системой, электронной системой курсовой устойчивости и ассистентами при торможении и старте на подъеме. Кроме того, он оборудован датчиками давления в шинах, системой ЭРА-ГЛОНАСС для вызова экстренных оперативных служб и функцией напоминания о забытых вещах на заднем сиденье. Фронтальные подушки безопасности обеспечивают защиту водителя и пассажиров, а также предусмотрены крепления стандарта ISOFIX и механизм блокировки задних боковых дверей изнутри. Автомобиль также оснащен иммобилайзером и штатной противоугонной сигнализацией. В базовой комплектации Geely Emgrand оборудован экономичным 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, выдающим 122 лошадиных сил, с прямым впрыском топлива, который сопряжен с 5-ступенчатой механической трансмиссией. В комплектации Comfort, Geely Emgrand дополняется подогревом передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла, а также USB-разъемом для пассажиров второго ряда. Сиденье водителя имеет механическую регулировку по шести направлениям, включая регулировку по высоте. Кроме того, в этой версии можно выбрать 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию вместо механической коробки передач. И версия Luxury имеет 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары, мультифункциональное кожаное рулевое колесо с обогревом, круиз-контроль, камеру заднего вида и обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. В максимальной комплектации Flagship, автомобиль оснащен легкосплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов, светодиодными задними фонарями с контурной линией на крышке багажника, функцией приветственного освещения и люком в крыше с электроприводом и шторкой. Интерьер дополнен высококачественной экокожей, сиденье водителя имеет электрорегулировку по шести направлениям. Предусмотрена индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров второго ряда. Панель приборов представлена цифровой панелью диагональю 12,3 дюйма, а мультимедийная система имеет увеличенный сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма и шесть динамиков. В этой комплектации также предусмотрены боковые подушки безопасности и функция бесконтактного открытия багажника. Всего доступно шесть цветов для кузова: белый, серо-голубой, серый, голубой, бежевый и темно-синий. Благодаря независимой передней подвеске типа McPherson и полузависимой задней подвеске, а также точным настройкам рулевого управления, Geely Emgrand обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности для водителя и пассажиров в различных условиях.