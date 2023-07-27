На пути к более роскошной личной жизни и премиальному бизнесу

Новые среднеразмерные фургоны от Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz Vans сделала свои среднеразмерные модели более привлекательными для личного и коммерческого использования, особенно за счет интеллектуальной цифровой сетевой интеграции. Новые модели EQV, V-Class и V-Class Marco Polo, а также eVito и Vito являются важным шагом в реализации недавно представленной пересмотренной бизнес-стратегии, направленной на предложение самых желанных фургонов и услуг, а также обеспечение лидерства в области электромобильности и цифровых впечатлений.

Для целенаправленного удовлетворения различных пожеланий и потребностей частных и коммерческих клиентов, Mercedes-Benz Vans все больше придерживается дифференцированного стратегического подхода. Стратегия роскоши будет применяться к фургонам для частного использования, включая EQV, V-Class и V-Class Marco Polo, так же, как и к легковым автомобилям Mercedes-Benz.

В то же время компания будет реализовывать премиум-стратегию для коммерческих фургонов, включая eVito и Vito. Целью является полное осуществление этого стратегического изменения с внедрением грядущей модульной и масштабируемой электрической архитектуры VAN.EA с 2026 года. Новые среднеразмерные фургоны являются важным промежуточным шагом на этом пути. В обоих портфелях – частном и коммерческом – электрические фургоны также должны составлять более 50 процентов к 2030 году. Mercedes-Benz Vans уже предлагает электрическую версию каждой модели. На данный момент было продано более 40 000 электромобилей, лидером продаж является eVito.

“Мы хотим предложить наиболее желанные фургоны и услуги, играть ведущую роль в электромобильности – от микроавтобусов до автодомов и коммерческих фургонов. Наши новые модели среднеразмерных фургонов – это еще один шаг к достижению этой цели. Более зрелая роскошь для EQV и V-Class и более премиальный характер для eVito и Vito позволят нам сосредоточиться на регионах и отраслях с высокой маржой.” Клаус Рехкуглер, руководитель отдела продаж и маркетинга Mercedes-Benz Vans

Целенаправленное укрепление модельных преимуществ для дальнейшего прибыльного роста

Нет другой серии в портфеле Mercedes-Benz, которая была бы настолько дифференцирована и имела бы такую разнообразную клиентскую базу, как среднеразмерные фургоны. С одной стороны, есть MPV EQV и V-Class, спектр которых охватывает семьи, любителей активного отдыха, VIP-персон и деловых людей. В дополнение к Европе эти автомобили особенно популярны на азиатском рынке.

Для клиентов доступны варианты комплектации: для EQV – линия AVANTGARDE, V-Class предлагается в четырех вариантах: как базовая модель и в линиях STYLE, AVANTGARDE и роскошной версии EXCLUSIVE. Также доступны опциональные пакеты дизайна, такие как AMG Line и Night package (для V-Class), а также дизайн-пакет EQV для внешнего и внутреннего оформления (для EQV). С другой стороны, в серии представлены фургоны Vito и eVito в вариантах Tourer, панельных фургонов и Mixto, нацеленные на ремесленников и корпоративных клиентов.

Модели Vito можно настроить в соответствии с индивидуальными потребностями с помощью комплектаций BASE, PRO и SELECT. Кроме того, среди среднеразмерных фургонов есть также Camper V-Class Marco Polo. Все модели всегда сочетали в себе высокую функциональность и комфорт, а также качественный и уникальный дизайн. Кроме того, все они предлагают много места для бизнеса, семейной жизни или следующего путешествия на кемпинг.

Сделав их более привлекательными, Mercedes-Benz Vans стремится укрепить рыночное положение своих среднеразмерных фургонов. Компания определила цель на дальнейший прибыльный рост в верхних сегментах соответствующих рынков.

В ближайшие годы новые автомобили не только станут мостом к всестороннему опыту роскоши или премиум-класса, но и к полностью электрическому будущему. Ключевым элементом этого будущего станет грядущая инновационная автомобильная архитектура VAN.EA. Она специально разрабатывается для электрических приводов и будет введена в эксплуатацию с 2026 года.

В будущем все новые среднеразмерные и крупные фургоны будут основаны на этой архитектуре. Введение VAN.EA также является важным этапом на пути к CO₂-нейтральному парку новых транспортных средств к 2039 году, что является одной из наиболее важных целей трансформационной стратегии устойчивого бизнеса Mercedes-Benz AG.

Новый дизайн кузова

Одним из главных моментов новых среднеразмерных фургонов с логотипом “звезды” является их новый облик. Переработанный дизайн делает EQV, V-Class и V-Class Marco Polo, а также eVito и Vito более выразительными и уникальными в своих сегментах.

Новый дизайн передней части отличается эффектной решеткой радиатора и отчетливо прорисованным бампером. Vito и eVito выглядят более современно и динамично. В зависимости от комплектации радиаторная решетка EQV, V-Class и V-Class Marco Polo окружена светодиодной лентой.

Версия V-Class EXCLUSIVE также впервые имеет статусное, вертикальное звездообразное лого Mercedes на капоте. Адаптивные фары MULTIBEAM LED с элегантным дизайном, которые поставляются стандартно или как опция в зависимости от комплектации, добавляют каждой модели стильного штриха. Задний бампер и новые светодиодные фонари обеспечивают неповторимый облик. Контур задних фонарей затемнен, создавая более точную световую подпись. Кроме того, у EQV, V-Class и V Class Marco Polo появилась новая хромированная полоса с надписью Mercedes-Benz на корме. Улучшенный внешний вид дополняют новые легкосплавные диски с аэродинамически оптимизированным дизайном в размерах 17, 18 и 19 дюймов, а также пять новых цветов кузова.

Новый дизайн салона с высокотехнологичным видом и дополнительными функциями комфорта

Новый дизайн интерьера визуально дополняет обновленный облик. Он характеризуется цифровизацией. Кабина новых среднеразмерных фургонов Mercedes-Benz прежде всего отличается переработанной приборной панелью с сенсорным экраном, новыми стильными воздуховодами и новым поколением рулевых колес с емкостным распознаванием “бесконтактные руки”.

Впервые у EQV, V-Class и V-Class Marco Polo установлены два 12,3-дюймовых широкоформатных дисплея. Современный хайтек дизайн поднимает стиль и воспринимаемую стоимость микроавтобусов и их вариантов для кемпинга на новый уровень. Vito и eVito оснащены интуитивно понятным 10,25-дюймовым центральным дисплеем и новым цифровым приборным кластером с цветным дисплеем 5,5 дюйма – это соответствует потребностям коммерческих клиентов.

Новая центральная консоль может быть использована для беспроводной зарядки смартфонов по выбору. Другие новые удобные функции, некоторые из которых предлагаются в качестве опции, включают функцию запуска KEYLESS, обогреваемый руль и новое затемненное заднее освещение для вождения ночью. Благодаря 64-м цветам, окружающая подсветка для обновленных моделей, предназначенных для частного использования, а также для V-Class Marco Polo, предлагает более индивидуальную и уютную атмосферу. Для удобного доступа к задней части V-Class и EQV теперь также предусмотрена стандартная левосторонняя раздвижная дверь. Впервые для Vito Tourer и Mixto и также для eVito Tourer доступен электрический задний багажник EASY-PACK для удобной загрузки и разгрузки. Кроме того, теперь электрический стояночный тормоз установлен на всех коммерческих моделях с автоматической коробкой передач в зависимости от комплектации. Это лишь некоторые из множества новых удобных функций.

Инфотейнмент-система MBUX: интеллектуальная, интерактивная и индивидуальная

Новый портфель мидсайз фургонов Mercedes-Benz оснащен текущим поколением инфотейнмент-системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) в стандартной комплектации – это впервые для Vito и eVito. С помощью нового MBUX водители V Class Marco Polo, V-Class и EQV получают доступ к возможным дополнительным функциям, таким как потоковая передача музыки, управление комфортом ENERGIZING и навигация с дополненной реальностью.

Интуитивная система дисплея и управления предоставляет персонализированные предложения для множества информационных, комфортных и автомобильных функций. Ее управление осуществляется на центральном дисплее, сенсорных панелях на рулевом колесе или с помощью ассистента по диалоговой и обучающейся речи «Hey Mercedes», который также был дополнительно оптимизирован.

Другие преимущества нового поколения MBUX включают повышенную вычислительную мощность, дополнительные электроспецифические функции и виды для EQV и eVito, а также функции поддержки при парковке, которые отображаются на центральном дисплее.

Покупатели могут создать свой личный профиль непосредственно в своем автомобиле и синхронизировать его с существующими данными своего профиля в аккаунте Mercedes me. До семи различных профилей может быть сохранено в одном автомобиле, каждый из них с индивидуальной информацией, такой как последний адрес навигации или любимая радиостанция. После сканирования QR-кода с приложением Mercedes me, автомобиль автоматически связывается с аккаунтом Mercedes me.

Разнообразные цифровые дополнения от Mercedes-Benz

С инфотейнмент-системой MBUX предоставляется большое количество цифровых дополнений, сделавших новые среднеразмерные фургоны Mercedes-Benz еще более умными – и повседневную жизнь более простой и эффективной. Потому что перед и после поездки, а также во время движения, можно использовать другие функции, способствующие большему комфорту и безопасности. Среди них бесплатные услуги, такие как обслуживание, управление происшествиями и служба помощи при поломке, а также удаленные услуги, такие как блокировка и разблокировка дверей и открытие и закрытие окон с помощью приложения Mercedes me.

Другие полезные услуги включают навигацию с дополненной реальностью, информацию о доступности парковочных мест, прогнозы погоды, заправки для электромобилей и станции зарядки для электрических фургонов. Кроме того, серия доступных дополнений совершенно новых, в том числе для EQV и eVito, таких как сбор данных о зарядке аккумулятора и определение маршрута в обход крупных пожаров, расширяется с каждым обновлением. Все услуги и дополнения в Mercedes me предлагаются в различных пакетах и индивидуальных услугах.



Infografik – Die neuen Midsize Vans Vito und eVito von Mercedes-Benz Infographics – The new midsize Vans Vito and eVito by Mercedes-Benz

Designskizze: Die neue Mercedes-Benz V-Klasse EXCLUSIVE- Exterieur Design sketch: The new Mercedes-Benz V-Class EXCLUSIVE – Exterior

Designskizze: Die neuen Großraumlimousinen V-Klasse und EQV von Mercedes-Benz – Exterieur Design sketch: The new MPVs V-Class and EQV by Mercedes-Benz – Exterior

Der neue Mercedes-Benz EQV – Exterieur The new Mercedes-Benz EQV – Exterior

Der neue Mercedes-Benz EQV – Interieur The new Mercedes-Benz EQV – Interior

Der neue Mercedes-Benz EQV – Interieur The new Mercedes-Benz EQV – Interior

Der neue Mercedes-Benz EQV – Interieur The new Mercedes-Benz EQV – Interior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Exterieur The new Mercedes-Benz V-Class – Exterior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Exterieur The new Mercedes-Benz V-Class – Exterior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class – Interior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class – Interior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class – Interior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class – Interior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class – Interior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class – Interior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Exterieur The new Mercedes-Benz V-Class – Exterior

Der neue Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo – Exterieur The new Mercedes-Benz V-Class Marco Polo – Exterior

Der neue Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo – Exterieur The new Mercedes-Benz V-Class Marco Polo – Exterior

Der neue Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class Marco Polo – Interior

Der neue Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class Marco Polo – Interior

Der neue Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class Marco Polo – Interior

Der neue Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class Marco Polo – Interior

Der neue Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class Marco Polo – Interior

Der neue Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo – Interieur The new Mercedes-Benz V-Class Marco Polo – Interior

Der neue Mercedes-Benz eVito – Exterieur The new Mercedes-Benz eVito – Exterior

Der neue Mercedes-Benz eVito – Exterieur The new Mercedes-Benz eVito – Exterior

Der neue Mercedes-Benz eVito – Exterieur The new Mercedes-Benz eVito – Exterior

Der neue Mercedes-Benz Vito – Exterieur The new Mercedes-Benz Vito – Exterior

Der neue Mercedes-Benz Vito – Exterieur The new Mercedes-Benz Vito – Exterior

Der neue Mercedes-Benz Vito – Exterieur The new Mercedes-Benz Vito – Exterior

Der neue Mercedes-Benz eVito – Interieur The new Mercedes-Benz eVito – Interior

Der neue Mercedes-Benz Vito – Interieur The new Mercedes-Benz Vito – Interior

Der neue Mercedes-Benz Vito – Interieur The new Mercedes-Benz Vito – Interior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Exterieur The new Mercedes-Benz V-Class – Exterior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Exterieur The new Mercedes-Benz V-Class – Exterior

Die neue Mercedes-Benz V-Klasse – Exterieur The new Mercedes-Benz V-Class – Exterior

Еще больше безопасности и комфорта при движении

Как и все автомобили Mercedes-Benz, новые EQV, V-Class и V-Class Marco Polo, а также eVito и Vito оборудованы комплексными системами помощи водителю. Они способствуют еще большему комфорту и безопасности при движении, а также повышают эффективность фургонов. Однако стоит отметить, что доступность и характеристики конкретных систем помощи зависят от уровня комплектации, модели и страны. Например, дополнительные функции предлагаются как опции, а также в пакетах помощи. Серия может также меняться в зависимости от страны.

Комфорт и безопасность максимизируются функцией регулирования скорости DISTRONIC с регулировкой скорости в зависимости от маршрута и расширенным автоматическим перезапуском в пробках, активным ассистентом рулевого управления и ассистентом ограничения скорости.

Стиль V-Class уже предлагает, например, кожаное рулевое колесо, комплект зеркал заднего вида, систему кондиционирования воздуха TEMPMATIC сзади, пакет интеграции смартфонов и комфортное сиденье для переднего пассажира. Начиная с линейки AVANTGARDE, покупатели также могут рассчитывать на кондиционер THERMOTRONIC, беспроводную зарядку для смартфонов, передние сиденья с 4-позиционной поясничной поддержкой и регулируемой глубиной подушки сиденья, адаптивные многолучевые светодиодные фары, навигацию, оперативную информацию о дорожном движении и 17‑дюймовые легкосплавные диски. Для обеих линий доступен пакет с дополнительным функциональным оборудованием. Эксклюзивный V-класс включает в себя спортивную подвеску, рулевое колесо из кожи Nappa, сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, тонированные стекла сзади, раздвижные двери с электроприводом и электрическую крышку багажника EASY-PACK, а также 19-дюймовые легкосплавные диски.

В дополнение к новому многофункциональному рулевому колесу, MBUX и запуску двигателя без ключа, Vito BASE уже предлагает полуавтоматическую систему кондиционирования воздуха TEMPMATIC с новой панелью климат-контроля, помощник по освещению фар, включая датчик дождя, и запирающийся бардачок. С линейкой оборудования PRO клиенты также получают, помимо прочего, комфортные передние сиденья с 4-позиционной поясничной поддержкой и регулируемой глубиной подушки сиденья, а также 70-литровый бак. В топовое оснащение Vito SELECT также входят, например, 17‑дюймовые легкосплавные диски, адаптивные многолучевые светодиодные фары, автоматическая коробка передач с электрическим стояночным тормозом, комплект зеркал, хромированный салон, интеграция со смартфоном и хромированная решетка радиатора. Дополнительное оборудование доступно для панельного фургона в комплектации BASE Plus и для туриста в комплектации PRO Plus.

Для удобной и быстрой парковки доступен новый парковочный пакет с 360-градусной камерой. Он обеспечивает визуализацию парковки с помощью камеры с использованием 3D-изображений. Парковочный пакет включает в себя активную систему помощи при парковке, систему предупреждения о перекрестном движении сзади, систему экстренного торможения для пешеходов и систему помощи при трогании с места. Парковочный пакет с камерой 360 ° также включает в себя ассистент маневрирования прицепом в сочетании с прицепным устройством и автоматической коробкой передач.

Кроме того, системы помощи водителю способствуют снижению риска столкновений и аварий. Например, автомобили могут быть оснащены системой предупреждения о столкновении с функцией нормализации скорости. Если система обнаружит возможность столкновения с впереди идущими транспортными средствами, она может предложить снизить скорость автомобиля заранее, чтобы предотвратить аварию или смягчить последствия.

Возможностями обслуживания помогают обеспечить оптимальное обслуживание автомобиля. Стандартные или опциональные функции также обеспечивают контроль полосы движения и динамический ассистент по управлению стоянкой с задним видеокамерой. Кроме того, предлагаются функции облегчения управления, такие как парковка в поперечном направлении с показом плоскостей и облегчение заезда на парковочные места и выезда с них.

Mercedes-Benz Vans значительно модернизировал стандартное оборудование и еще точнее адаптировал логику комплектов оборудования к конкретным требованиям заказчика. Функциональное оборудование, которое часто покупается вместе, теперь все чаще комплектуется пакетами. Это значительно сокращает время, затрачиваемое на выбор множества отдельных опций.

От нового дизайна кузова и салона до расширенного функционала и комфорта, а также электромобильной эффективности. Эти обновления делают автомобили более привлекательными как для частного, так и для коммерческого использования, а также готовят их к будущему в области электромобильности и цифровых технологий. Компания Mercedes-Benz Vans продолжает усиливать свою позицию как лидера в области коммерческих фургонов и внедрять инновации для удовлетворения растущих потребностей своих клиентов.