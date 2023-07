Продолжение серии Speed Six в Гудвуде

Каждый автомобиль Speed Six изготавливается вручную с нуля в мастерской Mulliner в Крю, и на изготовление каждого уходит 10 месяцев

На Фестивале скорости в Гудвуде (Goodwood) состоится мировая премьера первой новой модели Speed Six за последние 93 года

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Speed Six – самый успешный гоночный автомобиль Bentley за всю его историю и считается одной из самых значимых моделей этой марки. Новый Speed Six, известный как “Car Zero”, будет использован в программе разработки, включающей тестирование на прочность в реальных условиях и на треке, после чего он останется в Bentley перед началом производства 12 автомобилей для клиентов, которые уже все проданы.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Continuation-модель – это не просто реплика, это автомобиль, построенный по оригинальным чертежам и с использованием тех же технологий, что и его исходная версия, являющаяся источником вдохновения для серии. Speed Six является второй моделью до-военной серии Continuation от Mulliner, специализирующегося на индивидуальной разработке и кузовостроении Bentley. Первой моделью до-военной серии Continuation была модель Blower.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Была проведена обширная работа по исследованию, чтобы убедиться в правильности и достоверности информации о Speed Six, особое внимание уделялось спецификации и настройке оригинальных автомобилей для участия в гонке 24 часа Ле-Мана в 1930 году. При создании модели использовались максимально возможное количество оригинальных чертежей, 80% из которых были найдены благодаря Фонду памяти WO Bentley. Чертежи дополнились оригинальными заметками механиков, в которых описаны изменения, сделанные между гонками 1929 и 1930 годов, а также данными, взятыми из модели Speed Six 1930 года из коллекции Bentley Heritage и оригинального гоночного автомобиля 1930 года, известного как Old Number 3.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Для создания нового 6,5-литрового шестицилиндрового гоночного двигателя понадобилось более 600 новых деталей. Первые испытания на стенде показали, что эти двигатели развивают максимальную мощность 205 лошадиных сил, что отличается всего на 5 лошадиных сил от документированной мощности оригинальных гоночных двигателей 1930 года.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

В процессе создания Speed Six Car Zero использовался широкий спектр подлинных материалов, которые также были использованы в модели Blower Continuation. Сотрудники Mulliner обратились к архивам Национального музея автомобилей в Били, Хэмпшир, чтобы предложить пять подлинных экстерьерных цветов из того времени. Speed Six Car Zero окрашен в цвет Parsons Napier Green и имеет интерьер из таневой кожи.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Speed Six Car Zero был создан за последние десять месяцев исключительно опытной командой мастеров и специалистов Mulliner. Как и в случае с моделью Blower Continuation, одной из главных целей программы Speed Six является развитие и сохранение современных и традиционных навыков кузовостроения. В процессе сборки автомобиля в Мастерской Mulliner в сказочной фабрике Bentley в Крю сотрудничали ремесленники с десятилетним опытом работы, передавая свои навыки молодому поколению. Получившийся автомобиль – это настоящее произведение искусства.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

В течение следующих шести месяцев клиенты будут иметь возможность обсудить детали своих заказов на персональных сессиях. Каждому клиенту будет предложена персональная услуга подбора на втором разработочном автомобиле, известном как Speed Six Factory Works, чтобы каждый автомобиль полностью соответствовал комфортным потребностям каждого клиента.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Программа валидации Speed Six Car Zero аналогична программе валидации модели Blower Car Zero и включает накопление реального пробега и две симуляции гонок.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

История Speed Six

Speed Six стал самым успешным гоночным автомобилем Bentley в истории. Эта модель, являющаяся модификацией 6,5-литрового автомобиля, выиграла Ле-Ман в 1929 и 1930 годах благодаря усилиям Вулфа Барнато, сэра Генри “Тима” Биркина и Глена Кидстона.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Уильям Бентли считал, что лучший способ увеличить мощность – это увеличить объем двигателя, в отличие от веры Тима Биркина в наддув. Поэтому он разработал новый, более крупный двигатель, чтобы заменить 4,5-литровую модель. Новый рядный шестицилиндровый двигатель имел диаметр цилиндра 100 мм и ход поршня 140 мм, что обеспечивало ему объем почти 6,6 литра. В базовой комплектации с одним карбюратором Smiths с пятью форсунками, двумя магнитными зажиганиями и степенью сжатия 4,4:1, 6½ Litre развивал 147 лошадиных сил при 3500 оборотах в минуту. На заводе Bentley в Криклвуде, Северный Лондон, было построено 362 таких автомобиля на различных шасси в зависимости от требований кузова каждого отдельного заказчика.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Шасси Speed Six было представлено в 1928 году как более спортивная версия 6½ Litre. Двигатель был модифицирован для высвобождения большей мощности путем установки двух карбюраторов SU, повышения степени сжатия и использования высокопроизводительного распределительного вала, что привело к увеличению мощности до 180 лошадиных сил. Шасси Speed Six было доступно для клиентов с колесной базой 138 дюймов (3 505 мм), 140,5 дюйма (3 569 мм) и 152,5 дюйма (3 874 мм), причем наиболее популярным было шасси с короткой колесной базой. Между 1928 и 1930 годами было построено 182 модели Speed Six, а гоночные машины, созданные на заводе, имели раму с колесной базой 134 дюйма (340,36 см).

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Гоночная версия Speed Six имела улучшенный двигатель с коэффициентом сжатия 6,1:1 и мощностью 200 лошадиных сил. Две победы на Ле-Мане в 1929 и 1930 годах закрепили место Speed Six в истории Bentley. В 1929 году Speed Six, управляемый Вулфом Барнато и сэром Генри “Тимом” Биркином, лидировал с первого круга до финиша, за ним следовали еще три автомобиля Bentley. Биркин установил новый рекорд круга 7:21, сократив время на 46 секунд и достигнув средней скорости 83 миль в час. В процессе преодоления расстояния 2 844 км был также установлен новый рекорд. Такое доминирование одного производителя не наблюдалось на Ле-Мане почти 30 лет.

Bentley Speed Six Goodwood 2023

Выносливость в реальной жизни

Bentley Speed Six Goodwood 2023

На выставке в Гудвуде будет представлен Speed Six Car Zero, на котором будет установлены дополнительные приборы, которые не будут установлены в автомобилях для клиентов. Они позволят осуществить процесс валидации и записать различные аспекты данных в течение следующих шести месяцев.

С завершением сборки Car Zero начнется программа тестирования прочности в реальных условиях. Эта программа предусматривает преодоление эквивалента 35 000 километров реального пробега на треке длиной 8 000 километров. Последовательное увеличение продолжительности и скорости проверит функциональность и прочность автомобиля в самых сложных условиях и обеспечит уверенность в будущих автомобилях для клиентов.

Строительство первого автомобиля для клиента начнется в октябре текущего года, а серия из 12 автомобилей должна быть завершена к концу 2025 года. Каждый автомобиль требует 10 месяцев для завершения.