Вторая жизнь гоночного Bentley Team Blower 1929 года

Один из самых знаменитых автомобилей в истории Bentley – 4 1/2 Litre Blower с турбонаддувом, выпущенный в 1929 году и принадлежавший сэру Генри «Тиму» Биркину, – обретет вторую жизнь в виде серии из 12 автомобилей, созданных вручную мастерами ателье Mulliner, подразделения Bentley по выполнению индивидуальных заказов

Это первый в мире опыт воссоздания культового гоночного болида довоенных лет. Всего по заказу Биркина в конце 1920-х годов было выпущено четыре оригинальных Team Blower. Все они выступали на гоночных треках Европы. Больше всех прославился автомобиль №2 команды Биркина с номерным знаком UU 5872, участвовавший в гонках «24 часа Ле-Мана» и сыгравший главную роль в победе заводской команды Bentley Speed Six в 1930 году.

Team Blower 1929 года станет главным образцом для создания 12 репликаров – по количеству гонок, в которых состязались четыре оригинальных автомобиля. Эта серия объединит в себе опыт нескольких поколений искусных мастеров и цифровые технологии.

Серия Bentley Blower Continuation была анонсирована на конкурсе элегантности Salon Privé Concours d’Elegance председателем правления и главой Bentley Motors Эдрианом Холлмарком (Adrian Hallmark), который пояснил: «В честь столетнего юбилея Bentley мы решили создать нечто действительно исключительное, объединив в одном автомобиле наше легендарное прошлое с современными цифровыми технологиями. Четыре болида Team Blower – самые ценные Bentley в мире, и мы знаем, что многие захотят обладать репликаром, который в отличие от дорогого оригинала можно эксплуатировать, наслаждаясь его дизайном, роскошью и управлением. Двенадцать новых автомобилей Blower не только чествуют наше прошлое, но и прославляют выдающееся мастерство специалистов Mulliner. Это новое испытание для Bentley, но после невероятно успешной реставрации нашего уникального автомобиля Corniche 1939 года мы намерены двигаться дальше и создать нечто еще более особенное. Двенадцать счастливчиков скоро смогут стать обладателями уникальной частицы истории Bentley».

Принадлежащий компании Bentley автомобиль Team Blower с номером шасси HB 3403 разберут на компоненты, и каждая часть будет внесена в каталог и отсканирована в 3D. На основании этих данных создадут цифровую модель всего автомобиля. Используя формы для отливок и оснастку образца 1920-х годов, а также традиционные ручные инструменты наряду с последними технологиями производства, специалисты изготовят 12 наборов комплектующих, из которых мастера по ретроавтомобилям Bentley соберут новые версии Blower. Механика, дизайн и атмосфера двенадцати репликаров будут максимально приближены к оригиналам с незначительными незаметными изменениями, необходимость которых продиктована современными нормами безопасности.

Затем оригинальный автомобиль соберут обратно. При этом у специалистов будет возможность тщательно осмотреть компоненты и при необходимости выполнить механический ремонт. Девяностолетний автомобиль по-прежнему регулярно выезжает на дороги. Его можно было видеть на завершающем этапе гонки Mille Miglia этого года, ежедневных соревнованиях по подъему на холм на фестивале скорости в Гудвуде и в недавнем турне по побережью Калифорнии, включая парад в Лагуна Сека. Кульминацией стал Concours d’Elegance 2019 года в Пеббл-Бич, где он появился в компании двух других автомобилей из тройки Team Blower.

Это последний из проектов ателье Mulliner, выполняемых по специальному заказу, среди которых лимитированная серия Continental GT Number 9 Edition – потрясающая версия третьего поколения Bentley класса Gran Turismo, посвященного автомобилю Team Blower. В приборную панель каждого из ста автомобилей была инкрустирована частица сиденья легендарной модели. Эксклюзивная серия была распродана, как только о ней объявили.

Подобно оригинальному Team Blower, каждый из новых автомобилей серии Continuation оснастят четырехцилиндровым 16-клапанным двигателем с алюминиевым картером, чугунными гильзами цилиндров и несъемной чугунной головкой блока цилиндров. Турбонагнетатель станет точной копией компрессора Рутса Mk IV, разработанного Амхерстом Виллиерсом (Amherst Villiers). Он позволит двигателю объемом 4398 куб. см развивать 240 л.с. при 4200 об/мин.

Конструкция автомобиля будет представлять собой штампованную стальную раму с полуэллиптической рессорной подвеской и репликами амортизаторов Bentley & Draper. Другими элементами ходовой части станут воссозданные механические барабанные тормоза Bentley-Perrot диаметром 40 см и рулевой механизм типа червяк-сектор. Чтобы создать серию из 12 автомобилей, ателье Mulliner потребовалось около двух лет кропотливой работы.

Легендарный Team Blower

Ни один автомобиль Bentley довоенных лет не пользовался таким успехом, как 4 1/2-Litre Blower с турбонаддувом. Хотя он не выиграл ни одной гонки на выносливость, Bentley Blower был самым быстрым болидом тех дней. Среди его почитателей числился писатель Ян Флеминг, который решил, что самым подходящим автомобилем для придуманного им секретного агента Джеймса Бонда будет Bentley 4 1/2- Litre с турбонаддувом, тогда как с автопарком британской разведки МИ-6 часто ассоциировали исключительно спорткары конкурирующих английских марок.

В основе автомобилей Bentley Blower лежала концепция, разработанная сэром Генри «Тимом» Биркиным – выдающимся гонщиком и одним из Bentley Boys: выжать как можно больше скорости из гоночных Bentley тех дней. В то время как У.О. Бентли делал ставку на увеличение рабочего объема двигателя – с 3 литров до 4 1/2, а затем до 6 1/2, — Биркин был впечатлен турбонагнетателем Рутса, разработанным инженером Амхерстом Виллиерсом, который увеличивал мощность 4 1/2-литрового агрегата со 130 до 240 л. с. Он убедил председателя правления компании Bentley Вульфа Барнато (Woolf Barnato) выпустить 55 автомобилей Bentley 4 1/2-Litre, пять из которых предназначались для соревнований. Культовый Bentley с номерным знаком UU 5872 был вторым из четверки автомобилей Team, разработанных в мастерских Birkin & Co в Уэлин-Гарден-Сити на деньги достопочтенной Дороти Пейджет (Dorothy Paget).

UU 5872 дебютировал на Гран-при Ирландии 1930 года с Бернардом Рубином (Bernard Rubin) за рулем, в то время как Биркин управлял первым автомобилем Team с номерным знаком UU 5871. Оба болида были оснащены четырехдверными универсальными кузовами, изготовленными кузовным ателье Harrisons. Рубин финишировал восьмым, а Биркин – третьим.

Рубин также находился за рулем UU 5872 в августе на гонках ТТ в Ольстере, когда его автомобиль перевернулся, а сам он чудом остался невредим. После этой аварии автомобиль Рубина с номером UU 5872 был восстановлен, получив новое шасси длиной 9 футов 9 дюймов и кузов Vanden Plas, как раз к гонке Brooklands Double Twelve в мае 1930 года.

Тим Биркин и Жан Шассань (Jean Chassagne) по очереди пилотировали автомобиль, пока треснувшая рама шасси не вынудила их сойти с дистанции.

В гонке «24 часа Ле-Мана» 1930 года компания Mercedes впервые представила свой внушительный 7-литровый SSK с турбонаддувом под управлением Рудольфа Караччиолы (Rudolph Caracciola) и Кристиана Вернера (Christian Werner). Перед ними на стартовой решетке стояли действующие чемпионы — заводская команда Bentley Motors — на трех автомобилях Speed Six. Команда Биркина выступала на трех Blower, а сам он сидел за рулем автомобиля под номером 2.

С самого начала гонка проходила в бешеном темпе. Знаменитая картина художника Брайана де Грино (Bryan de Grineau) изображает, как Биркин в автомобиле UU 5872 с двумя колесами на траве и лысой задней шиной обгоняет Mercedes SSK Караччиолы на прямом отрезке Hunundières.

Ко всеобщему изумлению, Биркин продержался впереди еще целый круг, прежде чем заехал в пит-стоп. Согласно легенде, команда Bentley для устранения соперников использовала стратегию «черепаха и заяц». Биркин выматывал Караччиолу до тех пор, пока Mercedes немца не исчерпал свой ресурс.

Хотя эта история, возможно, придумана уже после гонки, Mercedes Караччиолы действительно был обречен на неудачу из-под воды, попавшей в двигатель. Тем временем Вульф Барнато и Глен Кидстон (Glen Kidston) на своем Speed Six взяли клетчатый флаг.

Последней гонкой команды, выступавшей на UU 5872, стала 500-мильная гонка на автодроме Brooklands в октябре 1930 года, когда д-р Дадли Бенджафельд (Dr Dudley Benjafield) и Эдди Холл (Eddie Hall) заняли второе место на гандикапе со средней скоростью 112,12 миль/ч. В мае 1931 года автомобиль с номерным знаком UU 5872 и другие оставшиеся болиды Blower Биркина были выставлены на продажу через издание MotorSport. Каждый из этих автомобилей в гоночной комплектации гарантированно разгонялся до 125 миль/ч.

Team Blower под номером 2 был любовно восстановлен в 1960 году, сохранив большую часть оригинальной патины. С 2000 года этот автомобиль принадлежит компании Bentley Motors, и с тех пор он подвергался лишь незначительному косметическому ремонту, как это было во времена, когда им управлял Биркин. Он пять раз участвовал и в современной гонке ретроавтомобилей Mille Miglia, неоднократно посещал мероприятия в Ле-Мане, а также появлялся на фестивале скорости в Гудвуде и конкурсе элегантности в Пеббл Бич.

Mulliner ­– подразделение Bentley по выполнению индивидуальных заказов

Название Mulliner тесно связано с кузовостроением с 1760 года, когда Фрэнсис Муллинер (Francis Mulliner) получил подряд на изготовление карет для Королевской почты. В 1870 году его внук Роберт основал Mulliner London Limited, сосредоточившись на изготовлении кузовов для транспорта с двигателем внутреннего сгорания, что принесло компании невиданный успех. В начале 1900-х годов они открыли шоурум в престижном лондонском квартале Mayfair.

В 1923 году на международном автосалоне в лондонском центре «Олимпия» ателье Mulliner впервые представило свою работу, выполненную сыном Роберта, Х. Дж. Муллинером, для Bentley – кузов для Bentley 3/2 Litre. В последующие десятилетия мастера Mulliner создали еще много кузовов Bentley, а в 1959 году связь между двумя компаниями получила официальный статус: ателье Mulliner стало подразделением Bentley.

Сегодня ателье Mulliner базируется на заводе Bentley в Крю, где не имеющие себе равных в мастерстве дизайнеры и инженеры создают Bentley по индивидуальным заказам клиентов. Их последним достижением стало полное воссоздание Bentley Corniche 1939 года. Концепт-кар Bentley тех лет раньше считался утерянным для истории, но теперь он возродился благодаря широкому и разнообразному спектру знаний и навыков, которыми обладает команда мастеров и мастериц ателье Mulliner.