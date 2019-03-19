Навстречу путешествиям с «АВТО ГОДА»

Участники мастер-класса «АВТО ГОДА» оценили в деле линейку Т6 Volkswagen

16 марта участники голосования «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» и победители акции НАШЕГО Радио и опроса «11 преимуществ трассы М-11» вместе с известными автоблогерами и автожурналистами открыли сезон путешествий на минивэнах Volkswagen, оснащенных шинами Continental VikingContact 7 и заправленных моторным маслом TOTAL Quartz.

Стартовали от Дилерского центра «Юнисоо», благодаря транспондерам T-Pass без заминок промчались по новой скоростной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург и провели тестовые заезды в парке активного отдыха X-Land. 6 экипажей, маршрут 160 км, необычные задания и море позитива!

На официальной части тест-драйва выступили глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России Михаил Семенихин и Икрамова Диана, заместитель начальника отдела по работе с клиентами ООО «Автодор — Платные Дороги».

В ходе заданий каждый из участников и журналистов смог оценить функциональные возможности и универсальность моделей линейки: Multivan, Caravelle и California. Превратить автомобиль в удобное пространство для деловых переговоров с возможностью проведения конференц-звонков и презентаций с доступом по Wi-Fi? Без проблем, если вы путешествуете на трансформере Volkswagen Multivan.

Отправиться в отпуск «дикарями» на своем авто всей семьей? Удобно и безопасно с надежным «домом на колесах» California. Отвезти на дачу всю родню с детьми, собаками и рассадой? Не вопрос: в многофункциональном шаттле с повышенной пассажироподъемностью Caravelle поместятся все! Экипированные по высшему разряду авто не подвели и вели себя безупречно, раскрывая во всей красе безопасность, надежность, комфорт и эффективность.

Штурман команды — победителя мастер-класса «АВТО ГОДА» Константин Подшивалов из Архангельска получил 2 билета на «НАШЕСТВИЕ» и отправится на рок-фестиваль на автомобиле Volkswagen California с гарантированным местом для паркинга, а все члены команды — по комплекту премиальных шин Continental нового модельного ряда EcoContact 6 и мобильному грилю O-GRILL. Остальные участники получили призы от бренда садово-парковой техники CAIMAN и других партнеров «АВТО ГОДА».