Jaguar Land Rover закрывает дилерский центр в Ставрополе

Jaguar Land Rover закрывает дилерский центр в Ставрополе
Октябрь 02 18:11 2019

Компания Jaguar Land Rover объявляет о закрытии официального дилера «Модус» в Ставрополе. Дилерский центр, расположенный по адресу г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 204, прекращает свою работу 11 октября 2019 года

Jaguar Land Rover Россия благодарит «Модус» за годы плодотворной совместной работы в регионе. На этом этапе реализация и обслуживание автомобилей данным партнером в Ставрополе остановлена. Тем не менее, сотрудничество между компаниями продолжается в городе Сочи: покупка и обслуживание автомобилей Jaguar и Land Rover доступны в дилерском центре «Модус» по адресу г. Сочи, ул. Транспортная, 20.

В настоящее время для продажи и обслуживания автомобилей Jaguar и Land Rover клиенты Ставрополя могут обращаться в ближайший дилерский центр «Гермес», расположенный в Минеральных Водах по адресу ул. Автомобильная, д.19А.

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AMSRUS
AMSRUS

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