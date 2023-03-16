Музей Транспорта Москвы представил программу лектория в рамках выставки «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра»

Музей Транспорта Москвы представил новую масштабную выставку «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в своем выставочном пространстве в павильоне «Транспорт СССР» (№26) на ВДНХ.

В трех зонах выставки — «Неожиданное прошлое», «Актуальное настоящее» и «Ожидаемое будущее» — музей рассказывает, как постепенно сам человек, горожанин и пассажир, и его потребности становились центром изменений в транспортной среде и городе. В рамках выставки Музей Транспорта Москвы постоянно обновляет программу лектория. Следите за новыми анонсами на сайте музея: https://mtmuseum.com/lektorii.

18 марта, в субботу, музей проведет интерактивную лекцию «Основы пассажирской грамотности: пассажир вежливый». На лекции старший преподаватель Государственного Университета Управления Галина Ласточкина вместе с участниками обсудит, какие правила поведения в транспорте приняты, а какие жизненно необходимы, кто следит за соблюдением правил и каковы последствия их нарушения.

Участие бесплатное, по регистрации на сайте.

В субботу и воскресенье музей приглашает детей на новые мастер-классы:

Студия автомоделирования «Транспорт будущего» (7+)

4, 11, 18, 25 марта (по субботам) 14:00-15:00, 15:00-16:00

Специально к открытию выставки «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» музей дополнил модельный ряд экоконструктора. Теперь в распоряжении юных инженеров и дизайнеров экологичный транспорт будущего: электрокары, беспилотные автобусы и сверхскоростные гоночные автомобили.

На занятии каждый выберет модель из экоконструктора, которую соберет сам. Преподаватель не только поможет с созданием собственной модели, но и расскажет интересные факты об экологичном транспорте, современных тенденциях конструирования и, конечно, о дизайне машин прошлого, настоящего и будущего.

В мастерской автомоделирования найдутся модели, которые понравятся и родителям ー отличный повод для увлекательного семейного досуга.

Цена билета: 300 р.

Детская художественная мастерская «Автодизайн» (6+)

5, 12, 19, 26 марта (по воскресеньям) в 12:00-13:00, 13:00-14:00

Фантазировать на тему того, как бы выглядел идеальный транспорт будущего всегда интересно. Но как на самом деле создаётся неповторимый дизайн автомобиля?

Не секрет, что все существующие модели машин начинали свой путь в дизайнерских бюро – именно там они приобретали характерные очертания кузова и свою уникальную внешность, которая делает их заметными в общем потоке на улицах городов. Образ каждого прототипа сначала формировался на бумаге, а затем воплощался в масштабном макете из пластилина. Почему бы и нам не испытать себя в роли дизайнеров? Только вместо пластилина будем использовать глину и гипс, чтобы наш прототип оставался более долговечным и радовал своих создателей как можно дольше.

На новых мастер-классах музея дети смогут создать модельки собственных автомобилей из глины, раскрасить и забрать их домой, чтобы они служили украшением и добрым напоминанием, что все мечты можно воплотить, стоит только захотеть!

Цена билета: 500 р.