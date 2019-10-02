Компания Nissan открыла новую публичную экспозицию и показала исторические автомобили

Skyline Sport, Silvia и Datsun 14 Roadster стали первыми автомобилями, выбранными из обширной коллекции компании для публичной демонстрации

Компания Nissan открыла Heritage Zone – новую публичную постоянную экспозицию в здании своей штаб-квартиры в Йокогаме. В ней представлено несколько экспонатов из обширной коллекции классических автомобилей компании. Чтобы отметить это событие, на временное обозрение будут выставлены 19 исторических автомобилей.

Heritage Zone поможет Nissan рассказать о своей богатой истории с постоянным фокусом на клиентах. Открытие экспозиции также совпало с 10-летием переезда компании из Токио в Йокогаму (состоялось в 2009 году). С тех пор галерею в штаб квартире (Nissan Global Headquarters Gallery) посетили более 13 миллионов человек. Здесь они смогли узнать о новейших моделях компании и её видении будущего мобильности.

В продолжение популярной галереи, Heritage Zone станет неформальным местом для знакомства с историей Nissan, для чего подготовлено множество разнообразных материалов.

Выставка автомобилей

В Heritage Zone выставлено несколько классических моделей из коллекции Nissan Heritage Collection, насчитывающей около сотни автомобилей. Модели будут периодически меняться, чтобы экспозиция оставалась свежей и информативной. Первыми тремя автомобилями экспозиции стали Datsun 14 Roadster 1935 года выпуска, Prince Skyline Sport 1960 года и Nissan Silvia 1966 года.

Специальная зона экспозиции

В этой части Heritage Zone будут проводиться тематические лекции, в том числе об истории компании Nissan. Первая из них будет посвящена основанию компании в 1930 году.

Исторические фильмы

На закрепленном на стене 220-дюймовом жидкокристаллическом мониторе будут демонстрироваться редчайшие кадры кинохроники из архива Nissan. Это добавит посетителям выставки впечатлений и позволит взглянуть на историю Nissan глазами людей, создававших её.

Библиотека

Heritage Zone имеет мини-библиотеку с подборкой книг и журналов по автомобильной тематике. Посетители могут их почитать в спокойной, гостеприимной атмосфере.

Стеллаж с масштабными моделями

Здесь можно проследить историю компании Nissan в миниатюре. На стеллажах выставлено более 100 масштабных моделей выпускавшихся компанией автомобилей.

Помимо постоянной экспозиции Heritage Zone, в галерее штаб-квартиры Nissan в сентябре прошло специальное мероприятие, в ходе которого было показано сразу 19 исторических автомобилей. Эта выставка стала самой крупной по числу представленных моделей за всю историю галереи.