Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года

Opel возвращается на российский рынок, тестовое производство машина на заводе PCMA под Калугой начнется уже в мае

Французский концерн PCA не отступает от своего обещания вернуть Opel на российский рынок и уже стали известны первые подробности. Тестовый запуск производства минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro пройдет в мае этого года.

Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента. Так, первыми «ласточками» станет минивэн Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro. Как удалось выяснить Авторевю, тестовое производство машин на заводе PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) под Калугой начнется уже в мае.

Серийное производство должно будет начаться в третьем квартале, а продажа моделей стартует до конца года. Стоит отметить, что особых сложностей у компании возникнуть не должно. Ведь озвученные модели — это братья близнецы уже выпускающихся там автомобилей Peugeot и Citroen. Все отличие составляет пластиковый обвес и эмблемы с шильдиками.

Также концерн планировал в 2019 году начать производство «каблучков» Peugeot Partner и Citroen Berlingo прошлого поколения. Но как стало известно, концерн не успевает переправить необходимое оборудование с завода в Испании. Поэтому запуск моделей переносится на 2020 год.

Тем временем Opel отказался от производства сразу трех моделей. В прошлом месяце были выпущены последние экземпляры компактных хэтчбеков Karl и Adam, а также кроссоверов Opel Mokka X – рестайлинговой версии «Мокка».

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