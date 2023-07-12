Лукойл запустил производство фирменных моторных масел для Scania

ООО “БВГ”, один из ведущих отечественных поставщиков решений в области коммерческого транспорта, расширяет свое сотрудничество с автомобильным брендом Scania на территории России. В рамках этого сотрудничества Лукойл был выбран в качестве поставщика моторных масел для сервисного обслуживания автомобилей Scania.

На сегодняшний день масла Лукойл из группы моторных, трансмиссионных материалов, а также автохимия успешно применяются для технического обслуживания коммерческого автотранспорта Scania. Сотрудничество между брендами, начатое в середине 2022 года, привело к расширению ассортимента поставляемой продукции. В соответствии с соглашением Лукойл начал производство моторного масла, соответствующего требованиям спецификации автопроизводителя LDF-3 и имеющего класс вязкости 10W-40.

Сотрудничество с международными автопроизводителями является приоритетным для Компании. Оно способствует научно-техническому развитию и созданию современных высокоэффективных масел для коммерческого транспорта и спецтехники. Моторные масла LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL и LUKOIL AVANTGARDE ULTRA уже сегодня являются одними из самых востребованных масел в этом сегменте рынка. Эти продукты обладают высокими эксплуатационными и защитными свойствами, которые обеспечивают надежную работу техники в различных условиях.