Кроссовер Chevrolet Traverse лишится одного из моторов

Кроссовер Chevrolet Traverse лишится одного из моторов
Апрель 23 14:07 2019

General Motors официально прекращают заказы на трехрядный внедорожник Chevrolet Traverse с 2,0-литровым Turbo I4 Ecotec LTG

Таким образом, покупателям не доступна версия полноразмерного внедорожника Chevrolet Traverse с турбомотором, который предлагался для единственной комплектации Traverse RS. 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом способен генерировать 257 лошадиных сил мощности и 400 Нм крутящего момента.

Chevrolet Traverse

Согласно информации GM Authority, причиной такого решения, которое было принято в прошлом году, послужило желание американской автокорпорации General Motors упростить модельный ряд Traverse.

Chevrolet Traverse

Вполне вероятно, что выбывший 2,0L Turbo компания планирует заменить в 2020 году на новый 4-цилиндровый двигатель с кодовым названием «LSY», созданный для нового поколения кроссовера GMC Acadia.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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