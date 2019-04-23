Кроссовер Chevrolet Traverse лишится одного из моторов

Таким образом, покупателям не доступна версия полноразмерного внедорожника Chevrolet Traverse с турбомотором, который предлагался для единственной комплектации Traverse RS. 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом способен генерировать 257 лошадиных сил мощности и 400 Нм крутящего момента.
Согласно информации GM Authority, причиной такого решения, которое было принято в прошлом году, послужило желание американской автокорпорации General Motors упростить модельный ряд Traverse.
Вполне вероятно, что выбывший 2,0L Turbo компания планирует заменить в 2020 году на новый 4-цилиндровый двигатель с кодовым названием «LSY», созданный для нового поколения кроссовера GMC Acadia.Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru