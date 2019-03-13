Дизельные автомобили Jaguar Land Rover лучшие в Европе по уровню вредных выбросов в атмосферу

Дизельные модели Jaguar Land Rover продемонстрировали одни из самых низких показателей выбросов NOx среди всех представленных на европейском рынке автомобилей

Моделями, прошедшими независимые испытания по стандартам AIR Index, стали полноприводные Jaguar E-PACE, Land Rover Discovery Sport и первое поколение Range Rover Evoque с 2,0-литровыми дизельными двигателями Ingenium мощностью 180 л.с. Ранее в испытаниях также принял участие Land Rover Discovery с 3,0-литровым двигателем TD6. Все четыре модели получили максимально возможную оценку «А», что означает, что уровень выбросов NOx каждой из них попадает в интервал от 0 до 80 мг/км.

Оксиды азота оказывают самое негативное воздействие на качество воздуха в городской среде, однако последние испытания демонстрируют существенные улучшения показателей выбросов NOx в атмосферу. К примеру, в 2001 году ограничение EU3 для дизельных автомобилей достигало 500 мг/км. Для сравнения, по итогам масштабных инвестиций Jaguar Land Rover в разработку новых дизельных технологий показатель выбросов Jaguar E-PACE с 2,0-литровым 180-сильным двигателем составил всего 14 мг/км.

Результаты испытаний автомобилей Jaguar Land Rover выглядят следующим образом:

Бренд Модель Год Рейтинг AIR Index Уровень оксидов азота Тип топлива Официальное ограничение по выбросам оксидов азота Евростандарт Jaguar E-PACE HSE (2,0 л., 180 л.с.) 2019 A 14 мг/км Дизель 80 мг/км Euro 6 Land Rover Discovery Sport (2,0 л., 180 л.с.) 2019 A 34 мг/км Дизель 80 мг/км Euro 6 Land Rover Range Rover Evoque TD4 (2,0 л., 180 л.с.) 2019 A 17 мг/км Дизель 80 мг/км Euro 6 Land Rover Discovery 3,0 л., TD6, HSE 2018 A 33 мг/км Дизель 80 мг/км Euro 6

Наряду с отличными результатами по итогам испытаний AIR Index Jaguar Land Rover также стал одним из первых автопроизводителей, которые выпустили модели, совместимые со стандартами RDE2, соответствующими строгим государственным экологическим нормативам. Некоторые версии Jaguar XE и XF стали первыми автомобилями в своем классе, которые официально прошли испытания на соответствие требованиям RDE2 по выбросам NOx – за два года до вступления закона в полную силу.

Роудон Гловер (Rawdon Glover), региональный директор Jaguar Land Rover Великобритания: «Мы неоднократно говорили о преимуществах наших дизельных технологий, и я рад, что благодаря испытаниям AIR Index клиенты получают точную, прозрачную и понятную информацию об уровне выбросов наших автомобилей в городской черте. Такие итоги испытаний стали закономерным результатом масштабных инвестиций Jaguar Land Rover, направленных на разработку передовых технологий и привлечение высокопрофессиональных инженеров. Для водителей, преодолевающих свыше 19 000 км в год, современный дизельный двигатель является наилучшим выбором – не только благодаря низкому уровню выбросов NOx, но и его повышенной экономичности и сниженным на 15% объемам выбросов СО 2 . Современный дизельный двигатель, безусловно, заслуживает место в современном автомобильном мире, и я уверен, что испытания AIR Index обеспечат наших клиентов достоверными независимыми данными, на которые опирается каждый из них при выборе нового автомобиля».

Начиная с 2020 года все новые модели Jaguar и Land Rover будут доступны в версии с электрическим двигателем. На данный момент компания уже инвестировала более 1 миллиарда фунтов стерлингов в Центр по сборке двигателей в Вулверхэмптоне, занимающийся производством передовых бензиновых и дизельных двигателей.