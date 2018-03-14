Новая комплектация Chery Tiggo 5 уже в дилер-центрах 47

В официальные дилерские центры CHERY в России поступили кроссоверы TIGGO 5 в новой комплектации Luxury Plus CVT.

Основное отличие — обновленная русифицированная панель приборов с дополнительными индикаторами: контроля усталости водителя и давления воздуха в шинах.

В новой приборной панели используется голубая подсветка фона и белая подсветка цифр на основном чёрном цвете.

Такое сочетание цветов создаёт модный стереоскопический эффект, который способствует быстрому считыванию информации водителем. Между колодцами тахометра и спидометра размещён дисплей маршрутного компьютера. Он представляет собой цветной TFT экран диагональю 3.5 дюйма. Необходимая во время движения информация выводится на него в виде изображений и символов. Для обеспечения безопасности система напоминает водителю о необходимости остановиться в безопасном месте и отдохнуть.

Кроссоверы Tiggo 5 в комплектации Luxury Plus CVT есть в наличии во всех официальных дилерских центрах CHERY, а также доступны для бронирования на официальном сайте дистрибьютора марки.

Стоимость автомобиля в данной комплектации с учётом максимальных выгод по действующим программам марки CHERY составляет 1 139 900 рублей, в случае онлайн-заказа до конца апреля предусмотрена дополнительная скидка в размере 30 000 рублей.