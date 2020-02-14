Movin’On Start-Up Challenge 2020 объявляется открытым

40 лучших стартапов получат уникальную возможность выступить на саммите Movin’On – одном из важнейших событий, проходящим под эгидой компании Мишлен и посвященном развитию устойчивой мобильности

На саммите, который состоится с 3 по 5 июня 2020 года в Монреале (Канада) в престижном университете McGill University, стартапы, прошедшие отбор, представят свои инновационные проекты. Их будут оценивать более 5000 участников мероприятия, ответственных за принятие решений в сфере устойчивой мобильности.

Какие стартапы могут принимать участие?

Movin’On ищет такие стартапы, которые совместимы с его миссией, а также предлагают конкретные решения по созданию стопроцентно устойчивой мобильности, защищают планету и обеспечивают прогресс для общества. Принять участие могут стартапы, которые соответствуют хотя бы одной из следующих пяти тем Movin’On:

Борьба с глобальным потеплением и загрязнением воздуха

Сбережение ресурсов

Обеспечение безопасной и доступной мобильности

Улучшение мультимодальной мобильности (многофункциональные и взаимодополняющие мобильные решения)

Разработка новой глобальной транспортной эффективной стратегии

Почему стоит принять участие?

Победители получат возможность:

Представить свои проекты группе судей высокого уровня;

Бесплатно присутствовать на Movin’On Summit 2020 в Монреале;

Представить свои инновации 5000 участникам саммита, в числе которых крупные корпорации, местные городские власти, ученые, международные организации со всего мира. В числе прошлых городов-участников — Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Детройт, Бостон, Портленд, Канзас-Сити, Буэнос-Айрес и Сингапур;

Продемонстрировать свои продукты лидерам устойчивой мобильности, журналистам, потенциальным партнерам, клиентам или инвесторам;

Испытать прилив творческих сил от общения со всемирно известными спикерами, чтобы изменить мир с помощью новых устойчивых транспортных решений.

Кандидатам необходимо подать заявку онлайн на платформе challenge platform до 1 марта 2020 года.