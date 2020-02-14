Movin’On Start-Up Challenge 2020 объявляется открытым

На саммите, который состоится с 3 по 5 июня 2020 года в Монреале (Канада) в престижном университете McGill University, стартапы, прошедшие отбор, представят свои инновационные проекты. Их будут оценивать более 5000 участников мероприятия, ответственных за принятие решений в сфере устойчивой мобильности.
Movin’On ищет такие стартапы, которые совместимы с его миссией, а также предлагают конкретные решения по созданию стопроцентно устойчивой мобильности, защищают планету и обеспечивают прогресс для общества. Принять участие могут стартапы, которые соответствуют хотя бы одной из следующих пяти тем Movin’On:
Победители получат возможность:
Кандидатам необходимо подать заявку онлайн на платформе challenge platform до 1 марта 2020 года.
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