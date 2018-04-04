Mercedes создаст новое поколение автомобилей 11

Mercedes-AMG разработает новое поколение автомобилей «заряженной» линейки C-Class — с индексом «63».

Об это изданию CarAdvice сообщил глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс. По его словам, премьера новики вряд ли состоится раньше начала следующего десятилетия. Топ-менеджер подчеркнул, что автомобиль следующего поколения, скорее всего, получит гибридную силовую установку.

«В условиях жестких правил, особенно в Европе, Mercedes-AMG должен переосмыслить C63. При этом соответствовать строгим нормам необходимо без негативного влияния на производительность машины», — пояснил Моерс.

На данный момент седан, купе, универсал и кабриолет, как пишет Autonews, оснащаются четырехлитровым твин-турбо мотором V8, который на стандартных вариантах развивает 475 л.с., а на S-модификациях — 510 лошадиных сил. Самое легкое и быстрое купе Mercedes-AMG C63 S способно ускоряться с места до «сотни» за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составила 290 км в час.

На прошедшем автосалоне в Нью-Йорке Mercedes-AMG представил обновленное «заряженное» семейство C-Class. После рестайлинга автомобили получили 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, которая пришла на смену прежней 7-диапазонной трансмиссии.

Инженеры из Аффальтербаха модернизировали шасси, применив другие настройки пружин и амортизаторов. В стандартное оснащение всех модификаций AMG C63 теперь вошла адаптивная подвеска с тремя режимами жесткости, а также функция блокировки заднего дифференциала с электронным управлением.