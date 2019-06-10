Хозяева Volvo могут отбуксировать свой автомобиль до дилерского центра абсолютно бесплатно

Новая услуга от шведского бренда Volvo «Буксировка для жизни» абсолютно бесплатно доставит любую машину марки Volvo независимо от времени выпуска до дилерского центра, расположенного ближе всего к месту нахождения заказчика.

На так называемой «классике» неожиданная поломка во время движения достаточно частое явление. Концерн из Швеции готов прийти на помощь и отбуксировать любую иномарку Volvo. Такой сервис нацелен на то, чтобы новые клиенты могли чувствовать себя спокойно при покупке нового премиального авто. При этом такая услуга доступна и для моделей бренда прошлых лет.

Бесплатный ремонт ранее уже предлагался для автомобилей Volvo, на которые еще распространяется гарантии, однако теперь водители могут забыть о возрасте своего авто. Это не может ни порадовать хозяев ретро-каров от Volvo.

«Наша акция гарантирует, что в случае поломки помощь всегда будет под рукой, независимо от возраста машины. Все наши покупатели должны быть уверены, что автомобили передаются специалистам, которые применяют при ремонте оригинальные запчасти Volvo. Это быстрее вернет клиента в дорогу и обеспечит гарантию того, что ремонт был выполнен правильно», — сообщил глава отдела обслуживания клиентов Volvo Car USA Скотт Доринг.

Хозяева Volvo могут воспользоваться такой помощью благодаря работе службы поддержки клиентов Volvo по телефону или при использовании удобного приложения для телефона Volvo On-Call. За счет работы приложения на гаджете, можно отправить команде восстановления более точные координаты своего нахождении на трассе или в незнакомом городе или селе.

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