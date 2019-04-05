LADA снижает цены в апреле

В апреле 2019 года можно купить автомобили LADA с выгодой до 160 000 рублей

До конца апреля LADA представляет особо выгодные условия приобретения автомобилей всех семейств. Действующие специальные предложения позволяют выбрать наиболее подходящий и хорошо оснащенный автомобиль, компенсировать затраты на кредит, комфортно, быстро и безопасно обменять подержанный автомобиль на новую LADA. Вниманию покупателей предлагаются как государственные программы («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», Ecogas), так и собственные программы Марки (LADA FINANCE, «Трейд-Ин», «Весеннее предложение»).

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» возобновили свою работу с 1 марта 2019 года. Стоит отметить, что срок их действия лимитирован суммой бюджетного финансирования. Согласно механизму реализации для приобретения на льготных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн рублей, а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости. В программе принимают участие все модели LADA.

Условия ряда акций государственных и собственных программ можно комбинировать. Выгода при покупке составит от 20 до 160 тысяч рублей в зависимости от модификации автомобиля и действующего предложения.

Совершенно новые специальные условия предлагаются в апреле для LADA XRAY и седана LADA Vesta Cross.

LADA XRAY стала доступна для покупки по программе «Трейд-Ин», что дает преимущество в 40 000 рублей. При этом возможно суммировать экономию по «Трейд-Ин» и выгоду по госпрограмме «Семейный автомобиль» (10% от цены автомобиля). В этом случае стоимость автомобиля составит от 512 910 рублей (выгода – от 96 990 рублей).

В апреле при покупке седана LADA Vesta Cross можно совместить преимущества сразу трех программ: «Трейд-Ин» (40 000 руб.), LADA FINANCE (40 000 руб.) и госпрограммы «Семейный автомобиль» (10% от цены автомобиля). Стартовая стоимость модели составит 642 510 рублей (выгода – от 151 390 рублей).