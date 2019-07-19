Полугодовая выручка Volvo Cars выросла до 130,1 млрд шведских крон за счёт рекордных результатов продаж

Volvo Cars объявляет о рекордном показателе выручки за первые шесть месяцев 2019 года: он достиг отметки 130,1 млрд шведских крон (+5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост был обусловлен лучшими за всю историю компании результатами продаж за первое полугодие

За первые шесть месяцев объём продаж Volvo Cars составил рекордные 340 286 автомобилей (+7,3%). За это время рост компании существенно опережал рост рынка.

Volvo Cars увеличила долю на своих ключевых рынках – в США, Китае и Европе. Рекордная динамика была отмечена на рынках Великобритании (+30%) и Германии (32%). В целом на рынке легковых автомобилей в первом полугодии было зафиксировано снижение. В США оно составило 2%, тогда как в Китае и Европе – 9,3% и 3,1% соответственно.

Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars, особо подчеркивает, что за это время приоритетными направлениями развития компании были рост и увеличение доли на рынках. Бренд Volvo сегодня активно усиливает свои позиции за счёт сильнейшего за всю историю компании модельного ряда, отмеченного многочисленными наградами.

«В то время как на многих автомобильных рынках наблюдается стагнация автомобильных продаж, Volvo Cars, напротив, демонстрирует уверенный рост за первые полгода, – отмечает г-н Самуэльссон. – Мы продолжаем укреплять свои позиции на всех рынках, на которых мы ведём бизнес, однако усиление давления со стороны ценообразования и пошлин оставило негативный отпечаток на нашей операционной прибыли. Меры по сокращению издержек, которые мы приняли ранее в этом году, войдут в силу во второй половине этого года».

Операционная прибыль компании за первые полгода составила 5,5 млрд шведских крон (-29,5%). За второй квартал этого года операционная прибыль снизилась до 2,6 млрд шведских крон, тогда как выручка выросла до 67,2 млрд шведских крон.

Рентабельность операционной прибыли снизилась за первые полгода с отметки 6,4% до отметки 4,2%. За второй квартал этот показатель составил 3,9%.

Volvo Cars намеревается внедрить дополнительные меры по сокращению издержек помимо уже запланированных, одновременная реализация которых позволит сократить постоянные издержки на 2 млрд шведских крон. Эти меры войдут в силу во второй половине этого года.

Что касается второй половины года, Volvo Cars ожидает продолжение роста продаж и выручки за счёт стабильно высокого спроса на обновлённое продуктовое портфолио шведского бренда, а также за счёт увеличенных производственных мощностей.

Общее состояние рынка продолжит оказывать давление на прибыльность бизнеса, но одновременное действие факторов роста продаж и снижения издержек сможет существенно увеличить показатель прибыли компании во втором полугодии.