В столице изменили режим работы светофоров‍
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В столице изменили режим работы светофоров‍
Апрель 04 22:08 2018

Для удобства пешеходов Центр организации дорожного движения (ЦОДД) изменил работу светофоров на 22 пешеходных переходах Москвы.

Об этом сообщается на сайте мэрии столицы. Так, на одних светофорах увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов, на других установили специальные кнопки переключения сигнала, еще на нескольких снизили период ожидания зеленого света.

«Увеличили длительность сигнала для пешеходов (время увеличения сигнала составило от трех до 22 секунд, в зависимости от времени суток). На этих переходах во время зеленого сигнала сможет пройти больше пешеходов, чем раньше. На остальных светофорах снизили время ожидания зеленого света (время ожидания снизилось на 10–60 секунд)», –– говорится в сообщении.

После введенных изменений, как сообщают Известия, например на пересечении Чертановской и Сумской улиц с Сумским проездом зеленый свет для пешеходов будет гореть не 17, а 22 секунды. На оживленном перекрестке улицы Плеханова с Зеленым проспектом и Перовсокй улицей время ожидания зеленого сигнала снизили на минуту.

«Мы работаем с обращениями граждан, которые поступают через mos.ru, единый транспортный портал, а также официальные группы ЦОДД в соцсетях. Стараемся участь интересы и автомобилистов, и пешеходов. Изменения в работе светофоров не повлияют на загруженность дорог, а пешеходам не придется долго стоять в ожидании зеленого сигнала», — отметил замруководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

На сейте мэрии добавили, что жители столицы могут обращаться в ЦОДД не только при необходимости отрегулировать работу светофоров, но и сообщать о потребности в новых пешеходных переходах.

29 марта в Центре дорожного движения порекомендовали москвичам не торопиться менять зимнюю резину на автомобилях, несмотря на то что в столице установилась солнечная и сухая погода.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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