Эксперты назвали ТОП-5 ошибок при выборе летних шин

Как правильно выбрать летние шины

Холода уже почти отступили, и автомобилисты наконец дождались сухих дорог без снежной каши и реагентов. А это значит, что уже подошла пора «переобуваться» в летнюю резину. Многие при этом пойдут покупать новый комплект шин взамен уже изношенному предыдущему. И вот автолюбители часто начинают совершать ошибки, связанные с неправильным выбором покрышек. В этой связи «Автоновости дня» обратились к экспертам, которые озвучили ТОП-5 наиболее распространенных ошибок при покупке летней резины.

Вес автопокрышки

Мало кто задумывается над тем, какую существенную роль играет масса шины. Более того, кое-кто по старинке отдает предпочтение более тяжелым моделям, полагая, что чем выше вес, тем больше резины и металла в конструкции шины. Однако на самом деле все обстоит с точностью до наоборот.

Именно легкие покрышки являются более технологичными и крепкими. Кроме того, меньше неподрессоренной массы – значит выше комфорт и лучше управляемость. Да и на расход топлива более легкие шины влияют положительно – до 0.3-0.5 литра экономии на 100 км пробега.

Размер и характеристики шины

Казалось бы, здесь все просто – брать нужно тот типоразмер покрышки, который рекомендован заводом-изготовителем. Однако во-первых, многие модели поддерживают установку сразу целого ряда размерностей шины, например, от R14 до R16, и тут уже владелец должен выбрать, что ему больше подходит.

Во-вторых, некоторые вовсе не обращают внимания на рекомендации, ставя те колеса, которые им хочется. В результате нарушается баланс ходовой части автомобиля, снижается комфорт передвижения, растет расход топлива и страдают элементы подвески. Поэтому лучше выбирать типоразмер в рамках дозволенного производителем машины и с учетом условий его эксплуатации.

Рисунок протектора

На сегодняшний день на рынке представлены шины с тремя типами рисунка протектора. Это классический симметричный, направленный и ассиметричный. Первый – это универсальный вариант, который стоит дешевле остальных, но не обладает выдающимися свойствами. Остальные два – более дорогие, но и с заметно лучшими характеристиками, особенно на мокрой дороге.

Часто ради экономии выбирают симметричный рисунок, однако для летних шин это нецелесообразно. Как для зимней резины важно наличие ламелей, так для летней важным параметром являются водоотводные канавки, которые гарантируют надежное сцепление с дорогой в дождь. Главное, правильно установить резину, в соответствии с маркировкой. Для направленного и ассиметричного рисунка это очень важно.

Дата производства и заводская маркировка

По словам экспертов, при покупке любых шин, в том числе и летних, нужно отдавать предпочтение наиболее «свежей». Лучше всего, если резине не более шести месяцев, а если она выпущена год и более назад, то как минимум, ее ценник должен быть заметно ниже. Дело в том, что шина постепенно теряет свои свойства, даже при правильном хранении.

В этой связи нужно обращать внимание на наличие маркировки с датой выпуска шины, причем она должна быть нанесена соответствующим образом. Если даты нет вообще, либо она нанесена явно не заводским способом, от покупки такой покрышки лучше отказаться, ибо это либо «просрочка» с перебитой датой, либо вообще подделка.

Место покупки шин

Большое значение имеет также то, где автомобильные покрышки были куплены. Ведь даже вполне «свежую» фирменную резину можно легко испортить неправильными условиями хранения и транспортировки. В зоне наибольшего риска оказываются те покупатели, которые приобретают шины на рынке. Именно там чаще всего встречается всякий «неликвид», подделки и испорченные неправильным хранением покрышки.

Далее следуют крупные торговые сети, гипермаркеты и т.д. Здесь количество откровенных подделок существенно ниже, однако, часто есть вопросы именно к условиям содержания на складах и витринах. Эксперты советуют отдавать предпочтение специализированным магазинам, для которых именно торговля шинами является основным направлением деятельности. Репутация в данном случае является важным фактором, и такие торговые точки редко работают с товаром низкого качества.

В заключение кажем, данные советы, в общем и целом, пригодятся при покупке не только летней резины, но и любых других автомобильных покрышек.

Источник.