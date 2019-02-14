Ducati объявляет о новом импортере на российском рынке

Импортерское соглашение Volkswagen Group Rus и Ducati в России открывает широкий ассортимент для покупателей

Марка Ducati объявляет о подписании нового импортерского соглашения в России. Компания Volkswagen Group Rus стала официальным импортером, занимающимся продажей, послепродажным обслуживанием и маркетингом полной линейки легендарных мотоциклов итальянской марки. Помимо мотоциклов, под брендами Ducati и DucatiScrambler на российском рынке будет представлена вся линейка запасных частей, одежды и аксессуаров.

Дилерская сеть Ducatiвключает крупнейшие города России, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Краснодар, Сочи и Нижний Новгород. В шоу-румах будет представлена максимально широкая линейка продуктов Ducati, включающая модели Hypermotard, Multistrada, Monster, Diavel, XDiavel, SuperSport иPanigale. Дилерская сеть будет организована в соответствии с самыми высокими стандартами марки и позволит клиентам оценить все преимущества от приобретения и сервиса мотоциклов Ducati. Импорт продукции, организованный в сотрудничестве c Volkswagen Group Rus, позволит предлагать покупателям самый широкий модельный ряд, более оперативный сервис и меньшее время ожидания поставок продукции.

Руководителем марки Ducati в России назначен Олег Снаговский (36). Олег окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и в 2004 году начал карьеру в компании BMW в отделе продаж мотоциклов. В 2006 году он стал руководителем отдела продаж и маркетинга мотоциклов в компании Honda,а в 2010 году возглавил направление BMW Motorrad в автомобильной группе «Авилон». Параллельно с 2016 года он занимал в «Авилоне» должность руководителя отдела продаж автомобилей MINI.