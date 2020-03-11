Российский рынок новых грузовых автомобилей в феврале 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5,8 тыс. единиц, что на 0,8% больше, чем в феврале 2019 года

В марочной структуре этого рынка первенство по-прежнему удерживает российский KAMAZ. Несмотря на отрицательную динамику, на долю этого бренда в феврале пришлось более трети от общего объема реализации грузовиков в стране – 35,4%. В количественном выражении это соответствует 2 042 штукам – на 16,6% меньше, чем в феврале 2019 года.

С большим отставанием от лидера второе место в рейтинге занял другой отечественный бренд – GAZ, продажи которого также пошли на спад. Его объем рынка составил 532 автомобиля, что на 9,8% меньше, чем год назад. Далее следуют шведский Volvo (479 шт.; +25,7%) и немецкий MAN (389 шт.; +38,9%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента вошел еще и российский Ural (363 шт.; +17,1%).

Как отмечают эксперты, шесть из десяти брендов-лидеров по итогам февраля 2020 года демонстрируют рыночный рост. Наибольший он у Isuzu (+122,8%) и Shaanxi (+100%), а самое сильное падение отмечается у Scania (-36,2%).

Моделью-лидером по итогам прошлого месяца вновь стал KAMAZ 43118, показатель которого составил 673 проданных экземпляра (+28,7%). На втором и третьем местах снова расположились GAZ Gazon Next (338 шт.; -15,1%) и КАМАZ 65115 (303 шт.; -24,6%) соответственно. Кроме них, в ТОП-5 февраля попали Volvo FH (289 шт.; -1,4%) и MAN TGS (231 шт.; +61,5%).

В отличие от десятки марок-лидеров, среди моделей только у четырех наблюдается рост продаж. Помимо уже упомянутых KAMAZ 43118 и MAN TGS, положительная динамика отмечается еще у Volvo FM (+110,2%) и Isuzu NPR (+174,1%). А вот максимальный спад реализации – у KAMAZ 5490 (-68,4%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам первых двух месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 11,9 тыс. единиц, что на 9,2% больше, чем в январе – феврале прошлого года.

ТОП-10 марок рынка грузовых автомобилей в России в феврале 2020 года (шт.)

№ Марка Февраль 2020 Февраль 2019 Изм., % 2 мес. 2020 2 мес. 2019 Изм., % 1 KAMAZ 2 042 2 449 -16,6 3 970 4 312 -7,9 2 GAZ 532 590 -9,8 1 147 1 111 3,2 3 VOLVO 479 381 25,7 976 672 45,2 4 MAN 389 280 38,9 803 569 41,1 5 URAL 363 310 17,1 695 535 29,9 6 ISUZU 332 149 122,8 566 350 61,7 7 MERCEDES-BENZ 253 247 2,4 622 477 30,4 8 SCANIA 233 365 -36,2 596 846 -29,6 9 MAZ 200 238 -16,0 469 567 -17,3 10 SHAANXI 144 72 100,0 296 150 97,3 Всего по России 5 764 5 717 0,8 11 858 10 857 9,2

ТОП-10 моделей рынка грузовых автомобилей в России в феврале 2020 года (шт.)

№ Модель Февраль 2020 Февраль 2019 Изм., % 2 мес. 2020 2 мес. 2019 Изм., % 1 KAMAZ 43118 673 523 28,7 1 220 1 038 17,5 2 GAZ GAZON NEXT 338 398 -15,1 753 725 3,9 3 KAMAZ 65115 303 402 -24,6 649 764 -15,1 4 VOLVO FH 289 293 -1,4 610 413 47,7 5 MAN TGS 231 143 61,5 397 303 31,0 6 KAMAZ 5490 211 667 -68,4 406 844 -51,9 7 VOLVO FM 185 88 110,2 361 257 40,5 8 KAMAZ 6520 174 299 -41,8 393 543 -27,6 9 ISUZU NPR 159 58 174,1 239 133 79,7 10 MERCEDES-BENZ ACTROS 148 209 -29,2 243 425 -42,8 Всего по России 5 764 5 717 0,8 11 858 10 857 9,2

АВТОСТАТ