Российский рынок новых грузовых автомобилей в феврале 2020 года

Российский рынок новых грузовых автомобилей в феврале 2020 года
11 марта 21:11 2020

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5,8 тыс. единиц, что на 0,8% больше, чем в феврале 2019 года

В марочной структуре этого рынка первенство по-прежнему удерживает российский KAMAZ. Несмотря на отрицательную динамику, на долю этого бренда в феврале пришлось более трети от общего объема реализации грузовиков в стране – 35,4%. В количественном выражении это соответствует 2 042 штукам – на 16,6% меньше, чем в феврале 2019 года.

С большим отставанием от лидера второе место в рейтинге занял другой отечественный бренд – GAZ, продажи которого также пошли на спад. Его объем рынка составил 532 автомобиля, что на 9,8% меньше, чем год назад. Далее следуют шведский Volvo (479 шт.; +25,7%) и немецкий MAN (389 шт.; +38,9%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента вошел еще и российский Ural (363 шт.; +17,1%).

Как отмечают эксперты, шесть из десяти брендов-лидеров по итогам февраля 2020 года демонстрируют рыночный рост. Наибольший он у Isuzu (+122,8%) и Shaanxi (+100%), а самое сильное падение отмечается у Scania (-36,2%).

Моделью-лидером по итогам прошлого месяца вновь стал KAMAZ 43118, показатель которого составил 673 проданных экземпляра (+28,7%). На втором и третьем местах снова расположились GAZ Gazon Next (338 шт.; -15,1%) и КАМАZ 65115 (303 шт.; -24,6%) соответственно. Кроме них, в ТОП-5 февраля попали Volvo FH (289 шт.; -1,4%) и MAN TGS (231 шт.; +61,5%).

MAN TGS 41.440 8x4

MAN TGS 41.440 8×4

В отличие от десятки марок-лидеров, среди моделей только у четырех наблюдается рост продаж. Помимо уже упомянутых KAMAZ 43118 и MAN TGS, положительная динамика отмечается еще у Volvo FM (+110,2%) и Isuzu NPR (+174,1%). А вот максимальный спад реализации – у KAMAZ 5490 (-68,4%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам первых двух месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 11,9 тыс. единиц, что на 9,2% больше, чем в январе – феврале прошлого года.

ТОП-10 марок рынка грузовых автомобилей в России в феврале 2020 года (шт.)

МаркаФевраль 2020Февраль 2019Изм., %2 мес. 20202 мес. 2019Изм., %
1KAMAZ2 0422 449-16,63 9704 312-7,9
2GAZ532590-9,81 1471 1113,2
3VOLVO47938125,797667245,2
4MAN38928038,980356941,1
5URAL36331017,169553529,9
6ISUZU332149122,856635061,7
7MERCEDES-BENZ2532472,462247730,4
8SCANIA233365-36,2596846-29,6
9MAZ200238-16,0469567-17,3
10SHAANXI14472100,029615097,3
Всего по России5 7645 7170,811 85810 8579,2

ТОП-10 моделей рынка грузовых автомобилей в России в феврале 2020 года (шт.)

МодельФевраль 2020Февраль 2019Изм., %2 мес. 20202 мес. 2019Изм., %
1KAMAZ 4311867352328,71 2201 03817,5
2GAZ GAZON NEXT338398-15,17537253,9
3KAMAZ 65115303402-24,6649764-15,1
4VOLVO FH289293-1,461041347,7
5MAN TGS23114361,539730331,0
6KAMAZ 5490211667-68,4406844-51,9
7VOLVO FM18588110,236125740,5
8KAMAZ 6520174299-41,8393543-27,6
9ISUZU NPR15958174,123913379,7
10MERCEDES-BENZ ACTROS148209-29,2243425-42,8
Всего по России5 7645 7170,811 85810 8579,2

АВТОСТАТ

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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