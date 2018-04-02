Мару взяли под личную охрану 50

Для исполнения решения суда о лишении прав, к Маре пришлось приставить личных полицейских.

В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём «Мерседесе».

Поймали Марочку, как пишет Mash, когда она проехала около 2 метров возле парковки.

Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России.