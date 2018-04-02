Мару взяли под личную охрану

В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём «Мерседесе».
Мара Багдасарян, ее друг и полиция. Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России. В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём «Мерседесе». Поймали Марочку, когда она проехала около 2 метров возле парковки. Говорят, что в ГИБДД уже собираются пересмотреть ПДД. В ближайшее время в них включат новый пункт — «Быть Марой».
Публикация от Дагестан / Голос Народа 📢 (@dagdaily) 31 Мар 2018 в 3:36 PDT
Мара Багдасарян, ее друг и полиция. Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России. В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём «Мерседесе». Поймали Марочку, когда она проехала около 2 метров возле парковки. Говорят, что в ГИБДД уже собираются пересмотреть ПДД. В ближайшее время в них включат новый пункт — «Быть Марой».
Публикация от Дагестан / Голос Народа 📢 (@dagdaily) 31 Мар 2018 в 3:36 PDT
Поймали Марочку, как пишет Mash, когда она проехала около 2 метров возле парковки.
Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России.
C 2014 года www.amsrus.ru
нашей полиции делать больше нехуй
Нормально так деньги налогоплательщиков расходуются — с пониманием, с толком.
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