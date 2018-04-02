Мару взяли под личную охрану
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Мару взяли под личную охрану
Апрель 02 18:09 2018

Для исполнения решения суда о лишении прав, к Маре пришлось приставить личных полицейских.

В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём «Мерседесе».

Мара Багдасарян, ее друг и полиция. Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России. В Москве полиция опять и снова задержала нашу Мару Багдасарян. Девушка, пожизненно лишенная прав, решила покататься на своём «Мерседесе». Поймали Марочку, когда она проехала около 2 метров возле парковки. Говорят, что в ГИБДД уже собираются пересмотреть ПДД. В ближайшее время в них включат новый пункт — «Быть Марой».

Публикация от Дагестан / Голос Народа 📢 (@dagdaily)

Поймали Марочку, как пишет Mash, когда она проехала около 2 метров возле парковки.

Кроме шуток — возле ее дома теперь постоянно дежурят наряды. Решают главную проблему России.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Андрей Викторович Дуденков
    Апрель 02, 20:25 #1 Андрей Викторович Дуденков

    нашей полиции делать больше нехуй

  2. Vadim Ketraru
    Апрель 02, 20:56 #2 Vadim Ketraru

    Нормально так деньги налогоплательщиков расходуются — с пониманием, с толком.

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