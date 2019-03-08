Премьера Subaru Viziv Adrenaline Concept

Состоялась премьера концепт-кара Subaru Viziv Adrenaline Concept

Автомобиль является олицетворением дизайнерской философии Dinamic x Solid (Динамичный и Цельный), курс на развитие которой был принят в 2014.

В свою очередь, в рамках новой философии зарождаются отдельные направления, например, концепция Bolder, в рамках которой и выполнен Subaru Viziv Adrenaline Concept. Данная концепция демонстрирует стремление Subaru перейти на качественно новый уровень развития, путём создания уникальных продуктов, как с точки зрения дизайна, так и сточки зрения потребительских свойств.

Subaru Viziv Adrenaline Concept обладает яркой, запоминающейся внешностью, благодаря уникальному дизайну крыши и элементов защиты кузова. А особый дизайн колёсных дисков и их комбинированная расцветка, вместе с внедорожными шинами демонстрируют выдающийся потенциал автомобилей Subaru на бездорожье.



Новая концепция также развивает традиционный подход Subaru в создании по-настоящему универсальных автомобилей, способных комфортно и безопасно передвигаться по скоростным трассам и уверенно чувствовать себя там, где дорог может и не быть.