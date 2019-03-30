Эксклюзивный автобус Man Lion’s Coach стал основным транспортом сборной Германии по футболу

Немецкая национальная сборная по футболу в будущем отправится в путь на автобусе MAN Lion’s Coach с эксклюзивным оснащением

Национальная женская сборная и национальная молодежная команда U 21 также получат специально подготовленный командный автобус от компании MAN Truck & Bus.

Используя солидные 500 л. с. (368 кВт) мощности, «команда» стартует в сезон международных игр и предстоящий квалификационный отбор на чемпионат Европы 2020 года. Женская национальная сборная, которой в этом году предстоит по-настоящему яркое событие — чемпионат мира во Франции, также может порадоваться новому командному автобусу MAN Lion‘s Coach C мощностью 460 л. с. (338 кВт). Кроме того, дом на колесах той же модели, MAN Lion‘s Coach C, мощностью 460 л. с. (338 кВт) получат звезды завтрашнего дня — члены национальной команды U 21.

Все три командных автобуса для DFB имеют богатую специальную комплектацию и эксклюзивное оснащение салона. Индивидуальным переоборудованием трехосных транспортных средств длиной 13,4 м занимался Центр по модификации автобусов MAN (MAN Bus Modification Center), расположенный в Плауэне (Plauen).

«Мы рады быть важной частью партнерства между Volkswagen и Немецким футбольным союзом. В качестве официального партнера по автобусным перевозкам Немецкого футбольного союза (DFB) мы предоставляем новые командные автобусы и отныне будем сопровождать команду Йоахима Лёва в поездках на международные матчи. Новый автобус национальной сборной отличают ездовая динамика, комфорт и экономичность. Благодаря своему оригинальному дизайну и уникальному, обеспечивающему комфорт оснащению он приковывает всеобщее внимание и превращается в настоящее место отдыха», — говорит Йоахим Дрес (Joachim Drees), председатель правления компании MAN Truck & Bus, в рамках официальной передачи автобуса перед стадионом Volkswagen Arena в Вольфсбурге.

Квалификация на чемпионат Европы обеспечивает национальной команде класса А множество возможностей, для того чтобы лучше познакомиться с богатым комфортным оснащением MAN Lion’s Coach.

Первый ряд сидений имеет встроенные столики и опоры для ног. Кроме того, все 36 обитых кожей пассажирских кресла снабжены регулируемыми подголовниками. Четыре стола, установленных между расположенными друг напротив друга сиденьями (два из них имеют регулировку по высоте), позволяют проводить совещания перед игрой и после нее.

Высококачественная зона для приема пищи с большим пространством, холодильником и кофе-баром, а также комфортный туалет сделают пребывание на борту приятным.

Мощное мультимедийное оснащение способно удовлетворить любые запросы: беспроводная связь премиального качества с поддержкой стандарта LTE, медиасервер, ЖК-мониторы в задней части салона, акустическая система с дополнительными динамиками и сабвуферами, разъемы HDMI, а также USB-порты обеспечат наилучшие развлечения.

Представители Немецкого футбольного союза уделяют особое внимание вопросам безопасности. Помимо системы видеоконтроля окружающего пространства на базе шести камер, MAN Lion’s Coach, предназначенный для команды Немецкого футбольного союза, оснащен многочисленными ассистирующими системами, такими как вспомогательная система экстренного торможения (EBA), система контроля полосы движения (Lane Guard System), электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP), датчики света и дождя, система мониторинга внимания водителя MAN AttentionGuard и адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control).

В области командного спорта просто невозможно пройти мимо командных автобусов от MAN Truck & Bus. Спортивное спонсорство стало признанным инструментом для продвижения бренда. Оно помогает эмоционально заряжать и четко позиционировать продукцию наших марок», — резюмирует Хартмут Зандер (Hartmut Sander), который в качестве вице-президента по корпоративным коммуникациям компании MAN Truck & Bus отвечает за спортивное спонсорство.

Клубный автобус MAN Lion`s Coach сочетает в себе высочайший уровень комфорта, максимальную безопасность и образцовую экологичность. Именно поэтому он в 2018 году заслуженно получил престижный титул «Туристический/междугородный автобус года», церемония награждения которым состоялась в рамках проведения 2-й международной выставки Busworld Russia 2018 в Москве