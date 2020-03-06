Volkswagen обеспечит мобильность для болельщиков Евро 2020 в Петербурге

Обратный отсчет стартовал: до матча открытия Евро 2020 в Риме осталось 100 дней. Впервые в истории Чемпионата Европы по футболу матчи будут проходить в 12 странах. В России матчи пройдут в Санкт-Петербурге

Болельщики турнира, находящиеся в принимающих городах, смогут получить в подарок футболку «Mobility» от Volkswagen — официального партнера мобильности Евро 2020 — с 12 июня по 12 июля. Такая футболка будет не только выделять своих владельцев из толпы, благодаря броскому дизайну: она откроет для них различные возможности мобильности.

На футболке «Mobility» изображен QR- код, по которому болельщики смогут перейти на микросайт, разработанный командой Volkswagen. Через него открывается доступ к эксклюзивным предложениям, с которыми использование «зеленых» видов транспорта станет еще выгоднее. Например, болельщики смогут найти на нем скидочные купоны на прокат электросамокатов и велосипедов. Для обеспечения мобильности болельщиков Volkswagen сотрудничает с другими партнерами.

«Мы хотим, чтобы у футбольных болельщиков слово «мобильность» ассоциировалось с Volkswagen», — заявил директор по маркетингу Volkswagen Йохен Сенгпиль. «Наша задача — расширить общее представление о Volkswagen и превратиться из просто автопроизводителя в амбассадора мобильности, и кампания во время Евро 2020 продемонстрирует наши намерения. Для реализации этой задачи мы привлекли компании, которые будут сотрудничать с нами во время Чемпионата. Наше видение мобильности включает и альтернативные средства передвижения, и Чемпионат Европы по футболу — это только начало».

Чтобы получить футболку «Mobility», нужно будет заполнить анкету в палатке Volkswagen в фан-зоне одного из принимающих городов, указав свое имя, адрес электронной почты и размер одежды. Как только футболка будет готова, болельщик получит письмо по электронной почте с приглашением забрать ее. Как и в других городах, в Санкт-Петербурге футболку можно будет получить в фан-зоне, в зоне Volkswagen.

На рукавах футболок, выполненных по заказу Volkswagen, изображены официальный логотип Чемпионата Европы по футболу 2020, а также логотип Volkswagen. Изюминка футболки — герб, расположенный на груди, на котором изображены знаменитые мосты соответствующих принимающих городов. Так, на футболках, которые можно получить в Мюнхене, запечатлен мост Виттельсбахов, в Риме — мост Святого Ангела, в Лондоне —Тауэрский мост, а в Санкт-Петербурге – Дворцовый мост. Мосты символизируют особую связь между принимающими городами. Ведь задача турнира — преодолеть границы по всей Европе и построить мосты между странами-участницами.

Volkswagen является не только партнером турнира в сфере мобильности, но и официальным спонсором национальных сборных 7 стран-участниц — Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Дании, Финляндии и России.