Jawa готовит юбилейную новинку

С момента возрождения марки прошел почти год. К первому дню рождения бренда индусы обещают выпустить новую модель

Год назад, 15 ноября, было официально объявлено о возрождении бывшей чешской марки Jawa, но уже под управлением индусов. Чтобы отпраздновать это событие, производитель обещает в свой первый день рождения представить новый боббер под названием Perak.

Ожидается, что силуэт мотоцикла будет соответствовать всем канонам стиля: байк получит олдскульное одноместное сиденье на пружинах, зеркала на руле, а также удлиненный маятник, информирует «Quto».

В сердце аппарата установлен 334-кубовый двигатель, выдающий 30 л. с. и 31 Нм крутящего момента, работающий в паре с шестиступенчатой трансмиссией. Помимо этого, новинка будет оснащаться дисковыми тормозами спереди и сзади, двухканальным ABS, перевернутой вилкой и моноамортизатором. Колеса размером 18 дюймов спереди и 17 сзади обуты в покрышки Pirelli.

Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two. С самого старта продаж спрос был настолько высок, что очередь из покупателей растянулась на год, а производитель до сих пор не может справиться с валом заказов.