Harley-Davidson представила концепт городского скутера и мопеда

Продажи Harley-Davidson продолжают свое падение уже четвертый год к ряду. И по словам зарубежных экспертов, обе новинки — не что иное, как попытка вернуть интерес к марке поклонников двухколесной техники.
Новые модели представлены пока в качестве прототипов. Они интересны целым рядом оригинальных деталей типа съемного аккумулятора. Его можно отсоединить с помощью несложных манипуляций и отнести домой, где поставить на подзарядку от домашней розетки.
Еще один несомненный плюс — никакого вредного выхлопа и тихая работа электромотора. О технических характеристиках новых экологически чистых байков пока ничего не сообщается.
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C 2014 года www.amsrus.ru