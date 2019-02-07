Harley-Davidson представила концепт городского скутера и мопеда

Harley-Davidson представила концепт городского скутера и мопеда
Февраль 07 18:05 2019

Harley-Davidson показала электроскутер и мопед

Продажи Harley-Davidson продолжают свое падение уже четвертый год к ряду. И по словам зарубежных экспертов, обе новинки — не что иное, как попытка вернуть интерес к марке поклонников двухколесной техники.Harley-Davidson скутер

Новые модели представлены пока в качестве прототипов. Они интересны целым рядом оригинальных деталей типа съемного аккумулятора. Его можно отсоединить с помощью несложных манипуляций и отнести домой, где поставить на подзарядку от домашней розетки.

Harley-Davidson скутер Еще один несомненный плюс — никакого вредного выхлопа и тихая работа электромотора. О технических характеристиках новых экологически чистых байков пока ничего не сообщается.Harley-Davidson скутер

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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