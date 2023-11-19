Jaecoo объявил о создании уникальной «зеленой» экосистемы

Jaecoo объявил о создании уникальной «зеленой» экосистемы
19 ноября 11:11 2023

На конференции в китайском Уху Jaecoo представил инновационную идею глобальной экосистемы, базирующуюся на развитии экологически чистых технологий. Участники обсудили принципы новой экологичной жизни в устойчивом обществе, сфокусированной на автомобилях.

Там же прошла серия мероприятий Tech Day, посвященных технологическому прогрессу. Конференция также стала площадкой для премьерного тестирования Jaecoo J8 – нового технологичного кроссовера, который дебютировал на Женевском автосалоне.

Jaecoo J8 стал второй моделью в линейке бренда после стильного вседорожника Jaecoo J7. Этот новый кроссовер отличается повышенной проходимостью, комфортом, безопасностью и передовыми технологиями. В его оснащение вошли производительный и экономичный двигатель, а также интеллектуальная система полного привода, позволяющая преодолевать препятствия при любых дорожных и климатических условиях.

Интерьер Jaecoo J8 выполнен из высококачественных материалов, включая кожу Nappa. Мультимедийный комплекс представлен на уникальном изогнутом экране диагональю 24,6 дюйма. Подсветка салона способна создать аудиовизуальный эффект с 256 различными цветами, а множество интеллектуальных электронных систем обеспечивает высокий уровень эргономики и безопасности для водителя и пассажиров.

Новый Jaecoo J8 будет доступен в России в начале 2024 года, пополнив модельный ряд бренда. Более подробная информация будет доступна ближе к началу официальных продаж.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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