В Думе хотят запретить наклейки на автомобилях

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен считает, что водители могут отвлечься от дороги на посторонние надписи или знаки на чужом автомобиле и это спровоцирует ДТП

Как сообщает агентство «Москва», в России могут регламентировать нанесение надписей на личные автомобили, а также различных знаков. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен.

«Я думаю, что нужно регламентировать все знаки, которые вещают: «женщина за рулем», например, или изображение чайника вешают, или пишут разное «соблюдай дистанцию». Я считаю, что все, что висит на лобовых, задних стеклах автомобилей, — все нужно четко регламентировать, чтобы весь наш народный фольклор не использовался», — заявил Тен.

Парламентарий объяснил свою инициативу тем, что водители могут отвлечься от дороги на посторонние надписи или знаки на чужом автомобиле и это спровоцирует ДТП. По мнению депутата, опытный водитель не должен клеить знак «чайник» на стекло автомобиля. Кроме того, Тен считает излишним клеить на стекло знак, сообщающий, что за рулем женщина.

«Люди могут на это дело (на посторонние надписи и знаки на автомобиле) реагировать, отвлекаться. С учетом того, что скорости движения на автомобильных дорогах у нас постоянно возрастают, соответственно, возрастают риски: человек на долю секунды отвлекся, и это может привести к очень тяжелым, порой даже непоправимым последствиям», — добавил Тен.

В прошлом году в России отменили обязанность наклеивать на заднее стекло машины опознавательный знак «Шипы». Соответствующее постановление об изменениях в правилах дорожного движения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Инспекторы больше не смогут штрафовать водителей за отсутствие этого знака. В постановлении подчеркивается, что норма «давно утратила свою актуальность». Кроме того, знак загораживает задний обзор.