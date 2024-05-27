Xcite открывает продажи X-Cross 7 в России

Новая модель уже доступна в большинстве дилерских центров LADA. На первом этапе X-Cross 7 поступит к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. Автомобиль можно приобрести в двух комплектациях — Enjoy и Techno, с рекомендованной розничной ценой от 2 499 000 рублей.

«Автозавод Санкт-Петербург» заключил договор о дистрибуции своих автомобилей с сетью дилеров LADA, одной из крупнейших и наиболее профессиональных в России. В каждом партнерском дилерском центре выделены специальные зоны для автомобилей Xcite, на фасаде размещен логотип бренда. Дилеры обеспечены необходимым запасом запчастей, а качество сервиса гарантируется обученным персоналом.

Xcite X-Cross 7 — это универсальный среднеразмерный кроссовер, сочетающий комфорт, динамику, технологичность и надежность. Его внешний вид выделяется оригинальной решеткой радиатора, выразительными линиями кузова и узкими светодиодными фарами. При габаритах 4500 х 1842 х 1705 мм и клиренсе 190 мм, переднеприводный X-Cross 7 имеет багажник объемом 475 литров, увеличиваемый до 1500 литров при сложенных сиденьях второго ряда. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными колесами и шинами 225/60R18.

Xcite X-Cross 7

Интерьер X-Cross 7 отличается эргономичностью и высоким качеством отделки. В центре — 7-дюймовая приборная панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Центральный подлокотник оснащен охлаждаемым боксом. Кожаный руль с электроусилителем регулируется по высоте и вылету. В салоне есть три USB-разъема для передних и задних пассажиров.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен множеством функций, включая электропривод двери багажника, бесключевой доступ, дистанционный запуск, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 6 динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В стандартный «зимний пакет» входят обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, лобового и заднего стекол, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателей.

Комплектация Techno дополнительно включает панорамную крышу с электроприводом, беспроводную зарядку, многоцветную подсветку салона, камеру кругового обзора 360°. В этой версии также добавляются электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья и электропривод пассажирского сиденья.

Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается множеством современных систем, таких как 6 подушек безопасности, крепления ISOFIX, антиблокировочная система, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при трогании на подъеме и мониторинг усталости водителя.

X-Cross 7 оснащен современным 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, работающим с вариатором, который передает максимальный крутящий момент в 280 Нм. Максимальная скорость автомобиля — 186 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды.

Модель представлена в шести металлизированных цветах: красный, белый перламутровый, синий, серый, черный и серебристый, каждый из которых сочетается с черным салоном.