Мотогонки возвращаются в Мячково

25 августа пройдет пятый этап Чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK на автодроме ADM Raceway в Мячково.

ADM Raceway – трек в московской области, который впервые за долгое время вновь примет мотогонщиков со всей страны и исполнит давнее желание многих – вновь лицезреть гоночные битвы в максимальной близости от Москвы!

Автодром в Мячково – это старейший автодром центральной части России, который был реконструирован и подготовлен к проведению шоссейно-кольцевых гонок высшего класса. Впервые за долгое время автодром сможет принять мотоциклетные соревнования Российского Супербайка (RSBK) за счет обновления конфигурации и обеспечения трека необходимыми зонами безопасности. Практика возрождения автодромов с историей широко распространена и за рубежом – английские треки, которые были впервые открыты в довоенное время, дорабатывались, чтобы сейчас ежегодно принимать главный мотоциклетный чемпионат страны Британский Супербайк.

Чемпионат RSBK был проведен на автодроме в Мячково лишь однажды в 2013 году, но уже в конце августа вернется на трек вновь в рамках пятого гоночного этапа. Перед финалом битва среди гонщиков развернется с особой силой, ведь у них остается один шанс, чтобы изменить поворот событий в преддверии финала в Грозном.

После сражения Владимира Леонова и Макара Юрченко на Moscow Raceway, к топовому классу Superbike взгляд зрителей будет прикован с особым вниманием. За первое место в финале продолжат борьбу победитель этапа Владимир Леонов, а также Макар Юрченко, Сергей Крапухин, Дмитрий Седин и Михаил Шумилин – на данный момент пилоты находятся на верхних строчках турнирной таблицы и имеют все шансы получить заветный кубок. В классе Supersport лидирует Александр Васильев, Дмитрий Майоров на втором месте, Иванов Алексей – третий, получится ли у Алексея подтвердить чемпионство прошлого года, мы сможем узнать совсем скоро.

В командном зачете лидирует 2 команды из Санкт-Петербурга – SPB Racing Team и RLS Сборная Санкт-Петербурга, на третьем месте команда из Москвы – VL65 Racing Team. В сезоне 2019 среди команд будет разыгран призовой фонд в размере одного миллиона рублей, а значит пилоты будут бороться за победу с особой силой.

Этап состоится 25 августа на автодроме ADM Raceway.

Вход для зрителей бесплатный.