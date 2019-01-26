Инвестиции в искусственный интеллект

Porsche стала инвестором стартап-компании Urgent.ly

Американское предприятие Urgent.ly, является ведущей мировой платформой в сфере мобильности и помощи на дорогах. Общая сумма финансирования, привлеченная в ходе данного раунда, составила 21 миллион долларов США (18,5 миллиона евро). Помимо Porsche Ventures долевое участие в Urgent.ly имеют, в частности, BMW i Ventures и InMotion Ventures, подразделение венчурного финансирования Jaguar Land Rover.



Разработанная американской стартап-компанией платформа поддерживает услуги аварийной помощи в Северной Америке, Европе и Азии. С помощью искусственного интеллекта и геолокации Urgent.ly обеспечивает сетевую интеграцию водителей, операторов услуг и автопроизводителей в режиме реального времени и координирует их действия для максимально быстрого и эффективного оказания помощи в случае поломки автомобиля на дороге.

Благодаря этому клиент с самого начала может с точностью до секунд видеть, где в данный момент находится автомобиль техпомощи и предполагаемое время его прибытия. В США уже более половины всех операторов услуг помощи на дорогах подключены к данной платформе, которая обслуживает около 45 000 связанных в единую сеть автомобилей.

«Urgent.ly – это инновационное платформенное решение, впечатляющее скоростью и прозрачностью. Кроме того, оно предлагает возможность международной адаптации. Мы уверены, что оно поможет еще больше повысить уровень удовлетворенности наших клиентов в критических ситуациях, – отмечает Килиан Зауэрвальд, директор по послепродажному обслуживанию регионов и развитию рынков компании Porsche. – Команду Urgent.ly отличает высокая компетентность в сфере технологий и работы с клиентами. Поэтому мы приняли решение о стратегическом инвестировании».

«Поддержка инвесторов подтверждает правильность нашей стратегии и бизнес-модели. Мы хотим создать механизм в сфере мобильности и аварийной помощи, который полностью соответствует ожиданиям и запросам клиентов, – говорит Крис Спанос, директор и соучредитель Urgent.ly. – Нашей целью является дальнейшее улучшение сетевых услуг на глобальных автомобильных и страховых рынках, а также в области обеспечения мобильности».

Porsche Ventures инвестирует в бизнес-модели, связанные с взаимодействием с клиентами, мобильностью и цифровой техникой – в том числе с такими технологиями будущего, как искусственный интеллект, блокчейн, а также виртуальная и дополненная реальность. Благодаря венчурной деятельности компания Porsche стремится осуществлять вложения в новые предприятия, которые еще только начинают развиваться.