Toyota хочет выпустить на дороги автомобиль с автопилотом для перевозки пассажиров

Уже в следующем году компания начнет тестировать машину с автопилотом в Токио

Как сообщает «Motor», компания Toyota объявила о намерении в 2020 году выпустить на дороги токийского района Одайбе автомобиль с автопилотом четвертого уровня для перевозки пассажиров.

Беспилотник P4, который запустят в Токио, построен на базе Lexus LS пятого поколения. Ему предстоит ездить в сложных условиях: большое количество пешеходов, сложный трафик, высотная застройка. Однако совсем без водителя автомобиль не останется – за рулем будет сидеть человек для подстраховки, чего требует местный закон. С июля по сентябрь в эксперименте смогут принять участие местные жители. Для этого им нужно будет зарегистрироваться, а затем пройти отбор.

Ранее в этом месяце Toyota показала беспилотные шаттлы e-Palette для Олимпиады в Токио. Микроавтобусы запустят по определенному маршруту на территории олимпийской деревни для перевозки участников соревнований и обслуживающего персонала.

В e-Palette смогут разместиться до 20 пассажиров, включая водителя, который будет сидеть за рулем на случай непредвиденной ситуации. В длину шаттл достигает 5255 миллиметров, а его колесная база равна 4000 миллиметрам. Движение осуществляется на основе данных, полученных с камер, лазерных дальномеров и высокоточной трехмерной карты. e-Palette будет курсировать между объектами со скоростью 19 километров в час.