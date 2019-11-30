Около 6 тысяч рабочих строят хорды в Москве

Около 6 тысяч рабочих строят хорды в Москве
Ноябрь 30 21:11 2019

Порядка 6 тысяч рабочих в круглосуточном режиме строят хорды в Москве, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин – РИАМО

«У нас на Юго- Восточной хорде и на Северо-Восточной хорде работают порядка 6 тысяч строителей в круглосуточном режиме. Мы работу развернули на всех участках», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что сомкнуть хордовое кольцо планируется к 2023 году.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Yury Kalinin
    Ноябрь 30, 21:36 #1 Yury Kalinin

    https://youtu.be/N2-l6wGSwIo

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