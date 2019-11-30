Около 6 тысяч рабочих строят хорды в Москве

«У нас на Юго- Восточной хорде и на Северо-Восточной хорде работают порядка 6 тысяч строителей в круглосуточном режиме. Мы работу развернули на всех участках», – сказал Хуснуллин.
«У нас на Юго- Восточной хорде и на Северо-Восточной хорде работают порядка 6 тысяч строителей в круглосуточном режиме. Мы работу развернули на всех участках», – сказал Хуснуллин.
Он добавил, что сомкнуть хордовое кольцо планируется к 2023 году.
C 2014 года www.amsrus.ru
https://youtu.be/N2-l6wGSwIo
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